Ústecký basketbalista Ladislav Pecka se stal pojišťovacím agentem Kooperativy. Fanoušci Slunety se ale nemusejí bát, že by přišli o oporu svého týmu. Šlo jen o důsledek prohrané sázky z loňského ročníku.

Ústecký basketbalista Ladislav Pecka musel do kvádra Kooperativy | Foto: Sluneta Ústí nad Labem

Před startem loňské Kooperativa Národní basketbalové ligy uzavřel ústecký basketbalista Ladislav Pecka zajímavou sázku s Jindřichem Skripem, ředitelem marketingu a vývoje produktů společnosti Kooperativa. Pokud by Pecka jakožto nejlepší Čech předloňského pořadí Kooperativa faktoru, dokázal v minulé sezoně tuto statistiku ovládnout, vyplatila by mu Kooperativa namísto 50 000 Kč pro vítěze dvojnásobek. V opačném případě by se však musela ústecká opora stát na jeden den pojišťovacím agentem a uzavřít alespoň jednu smlouvu.