Svěřenci Tomáše Grepla o sedmém vítězství v sezoně rozhodli v prvním poločase, který vyhráli rozdílem patnácti bodů. „Ze zápasu jsem měl obavy. Poslední zápas na USK patřil k našim nejlepším, do toho nám ale přišly Vánoce a tři dny volna,“ pravil Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín.

„Jsem naštvaný, že jsme prohráli. Je ale potřeba dát domácím kredit. Jejich tým se zlepšuje, stává se nejtěžším obranným týmem,“ přiznal Gilbert Abraham, trenér poražených.

Hosty držel po změně stran ve hře Filip Novotný, který dal 28 bodů a trefil osm trojek. Severočeši ale obrat nedopustili a důležitou výhru udrželi. „Novotný sice držel hosty na dostřel. Byla to vlastně daň za to, že jsme výborně pokryli vysoké hráče soupeře. Výhra je dobrá, ale stále máme na čem pracovat,“ dodal Grepl.

Domácí bodově táhli tradiční střelci. Tím nejlepším byl Matěj Svoboda, autor 20 bodů. „Nebylo to jednoduché. O Filipovi jsme věděli, že to je dobrý střelec. Byla chyba ho nechat takhle rozehrát. Na druhou stranu jsem byl od začátku do konce ve vedení a měli zápas pod kontrolou,“ podotkl děčínský křídelník.

Poslední utkání roku 2021 zvládla na Hané ústecká Sluneta. „Výhra se nerodila lehce,“ přiznal ústecký manažer Vladimír Hejl s tím, tým kolem trenéra Jana Šotnara věděl, že ho nečeká nic lehkého.

Ústečtí tak udělali výrazný krok k nadstavbové skupině A1, do které postupuje osm prvních celků tabulky. Příchod nového roku se bude muset ale obejít bez velkých oslav, neboť Slunetu čeká už v neděli 2. ledna dohrávka v Hradci.