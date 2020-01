Utkání rozhodly důležité trojky, které Sluneta v klíčových chvílích proměnila. Další double-double vystřihl Houška (24 bodů, 11 doskoků).

„Je paradoxní, že během předchozích domácích porážek s Pardubicemi a Svitavami jsme bránili dvakrát lépe a agresivněji, ale zatímco tam se nám nepodařilo dovést zápas do vítězného konce, dnes to bylo naopak,“ řekl trenér Pand Antonín Pištěcký. „Dali jsme klíčové trojky, ale na tom určitě nemůžeme stavět v dalších zápasech. Po dvou prohrách nám to vítězství pomůže, ale čeká nás ještě spousta práce.“

Pištěcký musel opět vypíchnout výkon fenomenálního Houšky. „Nevím, jestli už to není trochu smutné, protože se to opakuje několikátý zápas po sobě a dnešní utkání bychom bez něj opět nezvládli. Ti, kteří dnes dostali šanci na jeho pozici ho prostě nedokázali nahradit a on tak musel odehrát opět 37 minut. Můžeme za něj být jedině rádi," řekl ústecký kouč.

„Ústí vyhrálo zasloužené, protože vedlo 30 minut. My jsme sem přijeli s obranným záměrem, kterým bylo vytlačit hru z vymezeného území, což nám vycházelo, dostali jsme z něj jen 32 bodů. Donutili jsme Slunetu vystřelit téměř 40 trojek s úspěšností 27%, což je skvělé, ale ty klíčové bohužel proměnili, a to rozhodlo. Domácí si pro výhru došli svou zkušeností," konstatoval hostující trenér Pavel Beneš.

SLUNETA Ústí nad Labem - GEOSAN Kolín 86:79 (21:23 45:43 62:61)

Body: Houška 24, Svejcar 18, Šotnar 13, Bažant 9, Brown a Pecka po 7, Čampara 6, Maděra 2 - Durham 24, Igrutinovič 18, Granič 11, Krefft 9, Machač 7, Číž 5, Richardson 3, Kolář 2. Trojky: 37/10 – 25/8. Trestné hody: 20/16 – 20/13. Doskoky: 34 - 47. Osobní chyby: 17 - 18. Diváci: 710.