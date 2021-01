"Je to proto, že na utkání nemohou diváci, takže se nám to nekryje s žádnými jinými sporty," objasnil generální manažer klubu Tomáš Hrubý. Sluneta už v minulých sezónách přesunula své zápasy na neděli právě proto, aby se duely nekryly se zápasy fotbalistů (pátek 18.00), či volejbalistů nebo florbalistů.

"Nyní chceme držet jednotnost s ostatními týmy tak, aby se celé kolo odehrálo v sobotu," dodal Hrubý s tím, že pokud se hraje v týdnu, středečních 18.00 zůstává v platnosti.

BUDE NADSTAVBA?

Během ledna by měla vyvrcholit základní část, poslední kolo je na programu 6. února, do Ústí však přijede Nymburk. Během prvního měsíce nového roku by si tak měli Ústečtí zajistit co nejlepší pozici pro nadstavbovou část. Svou pouť načnou 5. ledna na palubovce Svitav, první domácí zápas je čeká 9. ledna proti Kolínu.

"Zatím není rozhodnuto, jak se bude dál pokračovat, ale vypadá to, že se dodrží původní herní systém, tedy s klasickou nadstavbou," řekl dále Hrubý. To by znamenalo, že po základní části si osm nejlepších zahraje každý s každým doma-venku o šest přímých místenek do play-off a dvě místa do předkola, zbylé čtyři celky budou hrát dvoukolově o zbylá dvě místa do předkola play-off.

POHÁR JAKO VENDETA

Ve druhé polovině ledna čeká Slunetu také dvojzápas osmifinále Českého poháru. V něm změří síly s USK Praha, kterým má rozhodně co vracet. V lize totiž s Pražany prohrála 72:76 a 81:83.

První duel se hraje 20. ledna od 18 hodin na ústecké palubovce, odveta je na programu přesně o týden později na Folimance.