Sluneta pojede do Olomouce po sváteční pauze a s jasným cílem, napravit domácí předvánoční zaváhání s Kolínem, když nezvládla druhou půli a nepomohlo ani 27 bodů Lamba Autreyho. „Po krátké pauze pokračujeme na půdě Olomouce. Tento tým prošel v minulých týdnech mnoha změnami a jeho herní obraz se každé utkání lepší. Věříme, že nám pauza prospěla k dohojení drobných šrámů a budeme moci využít širší rotace než před Vánoci,“ řekl před důležitým utkáním ústecký trenér Jan Šotnar.

Od Děčína se očekává povinné vítězství, ale role favorita je vždy trochu ošidná. „Jindřichův Hradec předvádí mnohem lepší výkony, než na začátku sezóny. Důvodem je mnohem větší sehranost, a to činí tento tým velmi nebezpečným, což potvrzuje i nedávná výhra nad Pardubicemi. Kostru týmu tvoří čeští hráči Welsch, Stegbauer a Novotný společně s Američanem Craigem Victorem. Otázkou zůstává, zda se po zranění vrátí do zápasů nejlepší ligový střelec Torin Dorn. Rádi bychom potvrdili zlepšený výkon z palubovky USK Praha,“ uvedl před bitvou 19. kola Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín.

„Hned po Vánocích nás čeká další důležitý zápas a pokud chceme ještě pomýšlet na postup do nadstavbové části A1, musíme do utkání vstoupit se stejnou energii jako do posledního proti USK. Nesmíme se vůbec dívat na tabulku a jít s jasným cílem pro výhru,“ dodal děčínský křídelník Tomáš Pomikálek.

Zápasy v Děčíně i Prostějově začínají ve středu od 18.00.