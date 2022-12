Po změně stran začal zlobit především Simmons, v poslední desetiminutovce se Nymburk dostal dokonce na dostřel sedmi bodů. Pak však trefil klíčovou trojku Nábělek a družina Jana Šotnara dovedla zápas nad hegemonem tuzemské scény, po 21 letech, do vítězného konce.

Nejlepším střelcem Slunety byl s 25 body Ladislav Pecka, zazářil také devatenáctibodový Svejcar. Ústí dominovalo i na doskoku, kde svého soka přeskákalo 42:29.

„Jsem hrozně rád za tohle vítězství, za ty dva a půl roku, co tu v Ústí působím jsme s Nymburkem hráli už asi 14x a tohle je první výhra. Po zápase v Děčíně jsme si sedli a řekli jsme si, že chceme udělat restart a v dnešním zápase a v zápase v Kolíně chceme hrát co nejlépe, a když to bude stačit na vítězství, tak super. Ale ani my jsme možná nečekali, že se nastartujeme takovým způsobem a jsme za to velmi šťastní. Takže jsme tu krizi ukončili výhrou s Nymburkem a příští týden jedeme do Kolína," jásal domácí kouč Jan Šotnar.

„Byli jsme fakt na dně, hráli jsme opravdu špatně, nezvládali jsme koncovky. Od pondělka po Děčínu jsme začali makat úplně jinak, úplně s jinou disciplínou a věřím tomu, že jsme to nastartovali," popsal progres Slunety od nepovedeného derby v Děčíně její kapitán Ladislav Pecka. "Kdy jindy porazit Nymburk než letos. Jsem šťastný, že po tak dlouhé kariéře se mi podařilo tento tým porazit," neskrýval chvíle absolutního blaha.

Basketbal, KNBL 13. kolo:

SLUNETA Ústí nad Labem - ERA Basketball Nymburk 96:83 (25:22, 54:31, 79:56)

Ústí: Pecka 25, Svejcar 19, Hicks 13, Johnson 11, Dailey 9, Nábělek a Karlovský po 7, Martin 5.

Nymburk: Simmons 22, Kříž, Benda a Klassen všichni po 12, Watson a Kováš po 6, Lockett 5, Ivanauskas, Palyza, Rylich a Tůma všichni po 2.

Trojky: 27/11 – 24/8. TH: 30/23 – 18/13. Doskoky: 42 - 29. Diváci: 410.