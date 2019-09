Milovníci derby tak dostanou dva bonusové zápasy navíc. V sobotu 28. září se rozhoří bitva v Děčíně, ve středu 4.12. pak odveta ve Sportcentru Sluneta. Skupinu doplní ještě Osijek a Graz, dál jdou klasicky dva nejlepší celky. Ligová derby jsou na programu 13.11. v Ústí a 18. ledna v Děčíně.

Sluneta v Alpe Adria Cupu:

29.9. Sluneta Ústí vs. Osijek

28.9. Děčín vs. Sluneta Ústí

6.11. Sluneta vs. Graz

27.11. Graz vs. Sluneta

4.12. Sluneta vs. Děčín

??.?? Osijek vs. Sluneta