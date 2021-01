Oba celky vstupovaly do zápasu v podobném rozpoložení. Postavení v tabulce horší, než si před sezónou představovaly, řada zranění či hráčů, kteří hrají i přes šrámy se sebezapřením a několik smolných či nepříjemných porážek v zádech. Jenže derby mezi Ústím a Děčínem vždy všechno maže a oba celky se nahecují víc, než na jiné duely, což se znovu potvrdilo. Děčín nepoložilo ani jedenáctibodové manko. Obě lavičky nadšeně prožívaly každý koš a vytvářely atmosféru, která se klidně mohla rovnat bouřlivé kulise, jež bývá v hale za normálních okolností.

Sudí rozdali v zápase hned tři technické chyby, emoce plály i mezi hráči. S blížící se koncovkou byla znát i nervozita na obou stranách, kupříkladu jinak výborný děčínský rozehrávač Ondřej Šiška, který zaznamenal double-double za 21 bodů a 12 doskoků, zaznamenal devět ztracených míčů. Kromě Šišky táhl Děčín ještě Tomáš Pomikálek, který byl se 26 body nejlepším střelcem zápasu. V domácím dresu potvrdil zvýšenou motivaci proti svému bývalému celku Lamb Autrey, který přispěl 19 body, ani ty však na výhru nestačily.

V závěrečné minutě totiž Děčín díky Šiškově koši s faulem smazal dvoubodové manko a dostal se do jednobodového náskoku. Právě Autrey pak neproměnil útok domácího celku, Sluneta tak musela faulovat, načež Pomikálek proměnil dva trestné hody a zajistil svému celku tříbodový náskok. Přesto dostali Ústečtí šanci na srovnání. Faulován byl totiž také Michal Šotnar, který proměnil první trestný hod, druhý nahodil tak šikovně, že se ho povedlo doskočit Johanu Haiblíkovi, jenže ten v těžké pozici 2 sekundy před koncem střelu na vyrovnání minul.

Svěřenci Antonína Pištěckého tak potvrdili, že na nich leží opravdu těžká deka, a smolně ztratili další koncovku. Naopak Děčínští ukázali srdce válečníků a i přesto, že v duelu prohrávali už dvouciferným rozdílem, slavili nakonec cennou výhru. Po domácím triumfu o jediný bod, v zápase s podobným průběhem, tentokrát zvítězili o dva body. Oba týmy ale po změně nadstavbového systému stejně spadnou do horší skupiny A2.

MUSÍME BOJOVAT

"Musíme bojovat. A budeme bojovat, nic nevzdáváme," pronesl bojovně i přes další smolnou porážku generální manažer Slunety Tomáš Hrubý.

"V koncovce jsme byli prostě jen šťastnější, tak už to v takových zápasech bývá," cenil si vydřené výhry děčínský kouč Tomáš Grepl. "K zápasu s Ústím bych asi řekl jen to, že vyhrál opravdu šťastnější tým. Derby má vždycky náboj, je to perfektní souboj, který má absolutně všechno a je jen škoda, že se ho nemohli zúčastnit diváci," souhlasil Tomáš Pomikálek. "Pro nás to byl nesmírně těžký zápas. Poslední utkání jsme nehráli příliš dobře a Ústí není úplně soupeř, na kterém by se soupeři chytili. Bylo to hodně bojovné, v prvním poločase jsme byli jednoznačně horším týmem, zaostávali jsme na obranném i útočném doskoku a domácí nás přehrávali. Nebyli jsme schopní zastavit jednoduchou clonu na balón, z čehož nám Rakočevič dal deset bodů a to tvořilo poločasový rozdíl ve skóre. Po přestávce jsme zlepšili obranu i doskok, dokázali jsme se do zápasu vrátit," doplnil hodnocení děčínský kouč.

Naopak domácí trenér Antonín Pištěcký neskrýval zklamání a naštvání. "Dnes to bylo jednoduché, rozhodly dva body. Zaprvé už milionkrát omílaná agresivita a bojovnost na doskoku na obou stranách. Děčín nás v tomto ohledu naprosto převálcoval. Nemá cenu brečet na rozhodčí. My jsme věděli, co nás čeká, a stejně jsme si s tím neporadili," litoval. "Zadruhé to byla absolutní nulová podpora ze strany našich hráčů z lavičky. Během zápasu jsme si několikrát vypracovali osmi nebo desetibodové vedení, jenže když jsem potřeboval nechat oddechnout hráče základní sestavy a poslal do hry hráče z lavičky, během minuty bylo naše vedení pryč," sepsul své svěřence.

"Stejně jako s USK jsme začali tak, jak jsme chtěli a hráli jsme naši hru. Pak ale nedáme dvě, tři střely, soupeř je dá a jde přes nás. Ve druhé půli už to bylo o tom, kdo bude šťastnější. Oni byli agresivní, my si opět nepohlídali doskok…," krčilo rameny ústecké křídlo Martin David. Ten sice odehrál jeden z nejlepších zápasů v letošní sezóně, kdy trefil pět trojkových pokusů, radost z výhry si ale užít nemohl. "Jsme šťastní, že jsme konečně letos vyhráli, obzvlášť když to je venku a v derby s Ústím. Pro nás to doufám bude vzpruha po několika smolných prohrách, které asi rozhodly o tom, kdo bude hrát jakou nadstavbovou skupinu," neskrýval naopak spokojenost děčínský Pomikálek.

Basketbal, KNBL, 20. kolo:

SLUNETA Ústí nad Labem - BK ARMEX Děčín 87:89 (24:18 51:44 68:66)

Body domácí: Autrey 19, David a Rakočevič po 15, Šotnar 14, Pecka 11, Karlovský 9, Hanes a Stegbauer po 2

Body hosté: Pomikálek 26, Šiška 21, Kotásek 12, Ježek 9, Kroutil 7, Žikla 6, Mach 4, Houška a Grunt po 2

Trojky: 21/10 – 30/9. Trestné hody: 28/19 – 22/16. Doskoky: 35 - 36. Hráno bez diváků.