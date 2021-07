Poslední tým skupiny A2, tedy celkově dvanáctý celek v pořadí, pak bude čekat baráž s nejlepšími dvěma celky první ligy – druhé nejvyšší soutěže.

Hrát se bude v jedné lokaci a celkový vítěz si zajistí místenku v elitní soutěži pro ročník 2022/23.

„Konání baráže podpořily všechny kluby NBL. V tomto ročníku v rámci postcovidové situace baráž bude, v dalších sezonách se možná bude zvažovat i varianta s přímým sestupem a postupem s tím, že postupující z první ligy by musel splňovat kvalitativní kritéria pro účast v NBL,“ řekl po zasedání Asociace ligových klubů Kooperativa NBL její předseda Tomáš Kotrč.

Dle jeho slov se v nejbližší době bude řešit i sjednocení kvót cizinců pro baráž tak, aby celky z první ligy nebyly znevýhodněny.

Jen pro připomenutí – aktuálně platí pro NBL limit pět cizinců na tým pro nasazení do zápasu, v první lize jsou to však jen dva. Pro baráž by se tyto počty srovnaly a o finální podobě parametru ještě rozhodne Výbor České basketbalové federace.

V minulé sezoně se vzhledem ke covidu herní model musel měnit. Na výkony klubů měly vliv například karantény nebo absence diváků v halách.

„Předpokládám, že na podzim už vše bude fungovat normálně. Parametry pro kolektivní hry bude nastavovat Národní sportovní agentura, s níž spolupracujeme. Věříme, že díky rozvolnění do normálního stavu diváci budou moct být v hledištích v maximálním počtu,“ dodal s vírou v hlase Kotrč.