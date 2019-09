Nováčky Alpe Adria cupu jsou dva přední české týmy BK JIP Pardubice a BK Opava, které hrály v uplynulých sezónách vyšší evropské pohárové soutěže. Nejlepší dva celky ze skupin Alpen Adria cupu postoupí do čtvrtfinále. Závěr pohárové soutěže se odehraje v roce 2020. Lonský ročník vyhrál maďarský Körmend lepším skórem ze dvou finálových zápasů s chorvatský Škrjevem, které ve čtvrtfinále na skóre vyřadilo Slunetu Ústí nad Labem, nejlepší český tým uplynulého ročníku AAC.

Ústecká parta vyzve dnes od 18.00 v hale Slunety soupeře z Osijeku. „Pro nás je to stejná situace, jako v loňské sezóně. Je to evropský pohár, Osijek hrál loni čtvrtfinále chorvatské ligy, takže má vysokou kvalitu, ale bude záležet, v jaké sestavě k nám přijede. My budeme doufám kompletní, otazník ale visí nad rozehrávačem Michalem Šotnarem,“ řekl ústecký trenér Antonín Pištěcký.