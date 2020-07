„Hráči se sejdou ještě v červenci a hned začnou kondičním blokem,“ nastínil plán Lukáš Houser, generální manažer BK Armex Děčín.

DĚČÍN LÁKÁ TROFEJ

Právě na palubovce Válečníků v Maroldově ulici sezona 5. září prvním finálovým zápasem AAC odstartuje, o tři dny později se odveta uskuteční v Pardubicích. Vítěze při rovnosti výher určí součet skóre z obou utkání.

„Jde o ostrý start. Je to vlastně jediná evropská trofej, o kterou může reálně český klub, s výjimkou Nymburka, usilovat. Chtěli jsme se dostat co nejdál, proto jsme do poháru šli,“ uvedl děčínský manažer.

Kvůli přeložené olympijské kvalifikaci musí liga skončit už do poloviny června, a tak NBL nabere rychlé tempo. Do začátku října tak budou mít týmy odehraných hned pět ligových bitev.

Děčín se po pohárovém „předkrmu“ vydá k ligové premiéře do Prostějova, ústecká Sluneta doma v neděli 13. září od 18.00 vyzve Opavu.

„Pro nás to bude těžký úvod, ale los je dost o náhodě a nám je v podstatě jedno, kde budeme začínat. Pak zase musí Olomoucko k nám, tak to vyjde podobně a my si s tím nelámeme hlavu,“ nepřikládá čerstvému rozlosování váhu Houser. Domácí premiéra v nové sezóně čeká na tým trenér Tomáše Grepla v sobotu 19. září, kdy vyzve od 18.00 Basket Brno.

„Nám zápasy v rychlém sledu nevadí. Každý raději hraje než trénuje,“ uvedl k rychlému rozjezdu generální manažer ústeckého klubu Tomáš Hrubý, jehož celek v dalším kole vyrazí na východ Čech do Pardubic.

Nejostřejší start do sezony podstoupí Svitavy, které na úvod poměří Nymburk, ve 2. kole míří do Opavy a ve třetím doma narazí rovněž na Pardubice.

DERBY UŽ 17. ŘÍJNA

Základní část nejvyšší soutěže, kterou na přelomu listopadu a prosince vyplní jedenáctidenní reprezentační pauza, bude zakončena už po Novém roce, v sobotu 2. ledna. Posledním duelem před Vánocemi bude ostře sledované severočeské derby Ústí nad Labem – Děčín (20. prosince). To první sehrají před vlastním publikem Válečníci už 17. října.

NBL se bude hrát stejným systémem jako loni, první je základní část, pak v lednu skupina A1 a A2, přičemž v A1 bude osm týmů a zbylé čtyři v A2. Poslední dva týmy z A1 a první dva celky z A2 poté sehrají předkolo play off a budou následovat už klasické vyřazovací boje.

„Tento model nám v podstatě vyhovuje, třebaže ideální je pro nás čtyřkolová základní část. Na druhou stranu víme, že jsou nutné reprezentační pauzy, hrají se poháry, proto tento systém považujeme za schůdný,“ poznamenal Houser, jenž dojednává pět až šest přípravných zápasů: „Preferujeme zahraniční soupeře, ale situace je složitá. Komplikují ji rozdílné začátky evropských lig a omezené možnosti cestování. Proto jsme v kontaktu i s českými kluby.“

Oba zástupci ze severu Čech chtějí ještě doladit své hráčské kádry. Ústečtí hledají pivota, také Děčín nezahálí. „Nějaké hráče jsme oslovili, jednáme, ale vše se odvíjí od ekonomických možností,“ dodal manažer Válečníků.

NBL: 1. kolo, 12. – 13. září:

Ústí nad Labem – Opava

Olomoucko – Děčín

Ostrava – Královští sokoli

USK Praha – Pardubice

Svitavy – Nymburk

Brno – Kolín