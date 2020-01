Lukáš Bažant přispěl k výhře Slunety 11 body. A mohl slavit čtvrté vítězství svých barev v derby o sever Čech. „Vítězství si hrozně ceníme. Zápasy na půdě Děčína jsou extrémně těžké. Pro mě je to úžasný pocit. Hrál jsem tady, byla tady opět skvělá kulisa. Jsem fakt šťastný,“ culil se rodák z Děčína.

Kralovali jste, ale pak jste úplně vypadli ze hry a Válečníci vydřeli prodloužení. Co se s vámi stalo?

Před ním by si na nás asi nikdo nevsadil ani korunu. Těch pět minut už bylo o vůli a bojovnosti. Je potřeba také štěstí. Jsem na celý tým hrdý, že jsme to nakonec zvládli.

Vyhráli jste i čtvrté derby v sezoně, poměr sil se pomalu, ale jistě otáčí. Proč podle vás už neplatí dřívější dominance Děčína?

Myslím si, že máme kompaktnější tým. Je také vidět, že Děčín nemá tak pevnou obranu, jako v minulých sezonách. To rozhoduje. Skoro celý zápas jsme plnili to, co jsme si řekli. Domácí se nemohli dostat do rytmu a zápasového tempa. Nutili jsme je svou hrou ke ztrátám.

Ústí letos prožívá poměrně dobré období…

Pohybujeme se v tabulce tam, kde bychom chtěli být. Mrzí nás jen pár domácích ztrát, ale jinak si myslím, že můžeme být spokojeni.

Šiška: Nemůžeme hrát dobře jen jednu čtvrtinu

Byla na něm znát obrovská frustrace a zklamání. Děčínský rozehrávač Ondřej Šiška společně s celým týmem jen těžko přijímal další porážku v severočeském derby.

„Je sice hezké, že jsme to v závěru dorovnali. Ale nakonec nám to bylo k ničemu. Pokud bychom prohráli o dvacet bodů, tak ok. Ale takhle jsem pěkně nas.....,“ nebral si servítky po porážce v prodloužení.

Tři čtvrtě zápasu jste tahali za kratší konec. Co vás vybičovalo k obratu?

Zlepšili jsme obranu, byla více agresivní. Měli jsme také rychlejší přechod do útoku. Ale nemůžeme si myslet, že nám to vždy vyjde. Že to vždycky dotáhneme. Tak, jak jsme hráli v závěru, musíme hrát celý zápas.

Už v minulé sezoně jste měli s Ústím horší vzájemnou bilanci. Letos je to ještě markantnější…

Takový je sport, jednou jste dole, jednou nahoře. Podívejte se na Spartu. Ta vždy vyhrávala derby proti Slavii a teď je to naopak. Ale já věřím, že se to brzy otočí a derby budeme zase dominovat my.

Aktuálně jste na osmém místě. To by po základní části znamenalo účast v předkole play-off. Byl by to problém?

Samozřejmě bychom rádi proklouzli do té šestky. Ale myslím si, že ani předkolo nebude tragédie. Tým má kvalitu a mentální sílu, věřím, že v play-off bychom pak mohli překvapit.