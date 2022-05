V semifinále si poradili s Baníkem Most 2:0 na zápasy (86:48 doma a 88:62 venku), ve finále přehráli také suveréna základní části BK Teplice (75:67 doma, 70:61 venku). Výraznou měrou se pod to podepsal bývalý reprezentant a opora ligového áčka Pavel Houška, jenž v posledním utkání nasázel do teplické obroučky 23 bodů.