Běžci zdolávají určenou desetikilometrovou trasu prakticky celou po silnici, s výjimkou travnaté obrátky v polovině závodu. A za běžného provozu, proto je doprovází policie. Děti si užily minizávod kolem trmického zámečku.

"Myslím, že klíčem k úspěchu je klobouk co mám dnes na hlavě. Kromě toho se mi to povedlo rozeběhnout celkem rychle a ostatní se nějak nechytili. Na ústecký půlmaraton se nejspíš asi nechystám, nevím. To je na mě zatím hodně dlouhý závod. Teď si spíše snažím budovat výdrž na těchto kratších sprintech," řekl po závodě vítěz Trmické desítky Martin Růžička.