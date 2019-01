Svádov - Svádovského půlmaratonu se zúčastnil také Tomáš Zahálka, jenž běhá v kiltu a často také bos.

Běžec Tomáš Zahálka. | Foto: Miroslav Vlach

Čtvrtého ročníku VitaSport maratonu se zúčastnilo 262 závodníků z celé republiky. Jednu ze tří kategorií, pětikilometrový doplňkový závod, běžel také Tomáš Zahálka, jenž běhá bos a v kárované suknici.

Pochází z Krupky u Teplic, momentálně ale žije v Pardubicích. Mladého nadšence zná snad celá republika, byl také hostem Jana Krause v jeho televizní show. „Každý rok toho naběhám docela dost. Běžel jsem bosý ve sněhu, v dešti, po lesních cestách i strmých schodech,“ vypočítává Zahálka. Na Svádovskou akci však letos zvolil tenisky, ty mu ale štěstí nepřinesly. „Tento rok jsem běžel v teniskách, čas jsem měl ale horší.“

KOUPEL V LABI

Málokoho asi překvapí, že otužilec se ještě dva dny před závodem koupal v Labi! „Je to pravda, do Ústí jsem přijel trochu dřív,“ pousměje se, jako by listopadová koupel v Labi byla běžnou náplní volného času. „Každý rok toho naběhám docela dost, rád pomáhám těm, co do kopců nemohou,“ netají se specialista, vyhledávající zajímavé akce, kde prezentuje český kilt.

Na závody přijel vlakem, krátce po nich se pozdravil s kamarády a už zase pospíchal na spoj domů. „V červenci jsem si vyzkoušel mimořádnou akci, kdy jsem na Moravě pokořil sedm maratonských tratí v sedmi dnech. Bylo to náročné, ale zajímavé,“ stihne doplnit.

Poslední letošní akce ho čeká 9. prosince, kdy se chystá na vytrvalecký závod v terénu. Trasa z Kácova do Prahy má 105 kilometrů! Běžet v prosinci takovou dálku? V kiltu a možná znovu bos? Šílené? Možná, ale určitě ne pro Tomáše Zahálku.