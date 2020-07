Nejvíce si váží druhého místa na mistrovství světa v Holandsku v roce 2010, ale zlatých pohárů má plný byt. Eddy Leppens mnohokrát vybojoval republikový titul doma v Belgii, vyhrál velké turnaje po celém světě, největší konkurenci v příštích letech vidí v Asii. V Jižní Koreji je prý deset milionů hráčů, 25 000 kulečníkových klubů.

Belgický kulečníkový profesionál Eddy Leppens v Trmicích vyučoval a bavil | Foto: Miroslav Vlach

Eddy do České republiky přicestoval se svou kolumbijskou manželkou, dvanáct dní tu bude hrát, vyučovat a předávat zkušenosti v rámci nasmlouvaných kempů. Začal v Jablonci nad Nisou, v úterý 21. července jej vítal Jiří Skriba z kulečníkového oddílu BC LakoPlast Trmice. Celé dopoledne se trénovalo, odpoledne sehrál přátelské utkání s talentovaným Adamem Kozákem. Samozřejmě vyhrál. Několik dní bude v Praze, potom jede do Ostravy. Kulečník hraje skoro čtyřicet let, stále ho baví. Na otázku, jak dlouho ještě bude trápit soupeře, odpovídá stručně. Skončím, až budu prohrávat!