„Vyhráli jsme 3:0, jsem spokojený. Zápas byl jednoduchý v momentech, kdy jsme dávali sérii servisů. K tomu jsme se ale museli propracovat. V prvním setu byl stav vyrovnaný až do stavu deset, druhý set byl vyrovnaný až do koncovky a ve třetím setu už jsme soupeři odjeli,“ řekl domácí trenér, v minulosti i kouč ústeckého SKV René Dvořák.

„Jihostroj nás v podstatě rozstřílel podáním. Od začátku zápasu nás dostal pod tlak a my jsme si nebyli schopni přihrát. Ve druhém setu jsme byli schopní zahrát pár dobrých akcí a bylo to z naší strany lepší. Ve třetím setu si ale domácí opět pomohli kvalitním servisem, ve kterém byli o třídu lepší,“ řekl ústecký trenér Lubomír Vašina k porážce 0:3.

„Budějovice kontrolovaly celý zápas a nepustily nás skvělým servisem vůbec do hry,“ přidal ústecký kapitán Jiří Kořínek.

Dukla potvrdila svoji stoupající formu a připsala si podruhé za sebou plný počet bodů. Po Zlínu porazila i celek z Frýdku-Místku 3:0 (9, 18, 21) a posunula se na deváté místo tabulky.

„Samozřejmě jsme chtěli tři body a chtěli jsme co nejhladší vítězství. První dva sety se nám to myslím dařilo, ale potom jsme chtěli rychle vyhrát třetí set a párkrát jsme tam udělali chybu na přihrávce a v útoku, takže to začalo být vyrovnanější. Ale koncovku jsme nakonec zvládli a máme tři body,“ řekl liberecký trenér Petr Brom.

„Vítězství je tam, máme velkou radost. To, co jsme přes týden natrénovali, to jsme dnes prodali. Vlastně jsme Beskydy k ničemu nepustili. Doufám, že nám to takhle pošlape dál, že budeme podávat takovéto bojovné a koncentrované výkony,“ uvedl Jakub Veselý, kapitán VK Dukla Liberec.

Hosté odjížděli ze severu Čech zklamaní. "Liberec zaslouženě vyhrál. Rozehrává se k lepším výkonům a potvrdil tu dnešní roli favorita. My jsme neměli co nabídnout,“ uvedl kouč poražených Jakub Salon.

„Dnes to byl od nás hodně bojácný výkon, hodně nervózní. Soupeř do nás bušil servisem a my jsme se s tím nedokázali popasovat,“ dodal Jakub Motyčka, kapitán Black Volley Beskydy.