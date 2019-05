Souboje tělo na tělo, tlumiče na samém dorazu a skoky při kterých se tají dech. Přesně to bude UL-LET, první závod série COOL Czech Downtown Series.

Akce, kterou pořádá Ústecká freeridová organizace, se letos v centru Ústí nad Labem uskuteční už podeváté. Letošní ročník se od minulých bude lišit pramálo, co do délky a profilu trasy. Přibude však několik překážek, které zatraktivní závod pro jezdce i diváky. „Srdce závodu umístíme opět na Mírovém náměstí, kde kromě gapu do schodů ‚U Vany‘ přibyde další cílová lavice. Do hlušších míst letos určitě něco pochystáme. Troufám si tvrdit, že trať letos bude o zase o kus zábavnější,“ přiblížil novinky ohledně tratě organizátor závodu Vítězslav Stránský.

Akce startuje v pátek večer. Za umělého osvětlení nejdříve odpálí celou akci závod dual slalom, ve kterém se dva jezdci postaví proti sobě v paralelním slalomu. Následovat bude noční závod loket na loket, který má pokaždé jedinečnou atmosféru. Celou trať přitom pořadatele nasvítí a nezapomenou ani na legendární Mastodonta, kterého rozvlní efektová světla. Velkou novinkou je změna formátu sobotního závodu. Přes devadesát přihlášených jezdců v kategoriích ženy, muži, junioři a nově i master 30+, se představí nejdříve v kvalifikaci, která je následně seřadí na start velkého finále. Po konci sjezdu se představí se svou exhibicí i česká freestylová špička, která bude mít tentokrát vlastní skok.

Diváci si nejlépe celý závod vychutnají na dojezdu trati sjezdu na Mírovém náměstí. Připravena bude LED obrazovka s přímým přenosem z trati a informacemi o průběhu závodu.

Pro diváky, kterým to na tento víkend do Ústí nevyjde, je připraven live stream na kanálu youtube.