„Tak trochu jsme doufali v podobný úspěch, ale nechtěli jsme to zakřiknout,“ usmíval se spokojený šéftrenér USK Provod Alexej Lesnik, jehož svěřenci už se prosazují i v seniorských kategoriích, a před juniorským šampionátem právem věřil v medaile.

A jeho svěřenci ho nezklamali. Bisová znovu potvrdila fantastickou formu, čtyřstovku prolétla v čase 55,98 vteřiny a mezi juniorkami jí na zlato stačil i o téměř sedm desetin horší čas, než je její osobní rekord. V mladší kategorii dorostenců vybojoval na stejné trati titul Tomáš Majer, který zaznamenal čas 49,32. Zlatý hattrick doplnil mezi juniory trojskokan Martin Veselý, jenž dolétl na vzdálenost 14,70 metru. "Vyhrál suverénně, ale o moc se nezlepšil," hodnotil další Veselého triumf Lesnik vzhledem k faktu, že tréninkové možnosti skokanů jsou omezené. "Nikola Bisová s Tomášem Majerem mohou běhat alespoň někde v lesích, ale trojskok trénujeme maximálně na chodbě, která je jen pár metrů dlouhá," zopakoval podmínky, v nichž se musí zlepšovat absolventi technických disciplín během současných omezení.

Tři zlaté medaile ho ale pochopitelně potěšili. „Dva republikové tituly už jsme měli, ale pokud si správně pamatuji, tak tři ještě nikdy. Jsme velice spokojení.“

Koszegi splnil pokyn trenéra

Úspěšný byl také druhý ústecký celek AC Ústí nad Labem. Jeho zástupci vybojovali další dva cenné kovy v dorostenecké kategorii, konkrétně z bronzu.

O první z nich se postarala další čtvrtkařka z ústeckého výčtu Veronika Brabcová. Ta si časem 57,17 nejen že vybojovala medailovou radost, ale dalším zlepšeným osobním rekordem se posunula na aktuálně 18. příčku evropských tabulek mezi dorostenkami. O druhý zářez se postaral trojskokan Matyas Koszegi, který ve svém prvním republikovém závodě skočil 13,60 metru.

"Jednoznačně spokojenost! Momentálně máme našlapané spíše mladší kategorie, ostatně i Veronika Brabcová s Matyasem Koszegim teprve nedávno přešli z žactva do dorostu," neskrýval radost předseda AC Ústí Miroslav Vachuta. "Tak trochu jsme doufali, že Verča by mohla nějakou medaili získat, Matyas ale překvapil snad úplně všechny," pokračoval. Koszegi totiž zažil premiéru, jelikož v žácích se trojskok neskáče. "Překvapil všechny krom mě, protože do přihlášky jsem mu napsal, že očekávám výkon 13,60 a on se trefil na centimetr přesně," pochválil vysmátý Vachuta svého svěřence.