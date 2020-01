Jednadvacetiletý pořízek loni usilovat o český titul, od úřadujícího šampiona Pavla Šoura však dostal krvavou lekci a připsali si první porážku kariéry. Teď Šálek, který má na kontě jedenáct výher a devět K.O., prahne po světovém titulu. Proti němu nebude stát žádné ořezávátko. Dvaadvacetiletý Hamburčan tmavé pleti je mistrem Evropy a vicemistrem světa v amatérech, vyhrál i olympiádu mládeže. U profíků debutoval teprve loni.

„Pro Tomáše to ale není velké sousto,“ říká Šálkův trenér Lukáš Konečný. „Je to taková zkouška. Vím, že je dobrý, věřím mu, ale bohužel to ještě neumí úplně prodat. Když teď vyjede ven a není favorit, nebude tolik pod psychickým tlakem a jeho výkon bude lepší,“ myslí si.

„Známe se už z amatérů, ale profesionální box je něco jiného. Udělám cokoli, abych vyhrál,“ má jasno Šálek.

Konečný to vidí fifty fifty. „Soupeř je velice dobrý, ale nejedeme tam pro prohru. Tomáš na něj má. Ale jde spíš o to, aby ukázal adekvátní výkon. Nemusí vyhrát, ale chci vidět hezký výkon.“

Oba rivalové jsou ze stejné stáje SES Boxing, Kadiru však bude mít podporu fanoušků. „Tento zápas je pro mě milníkem. Tomáš je skutečným měřítkem, ale jeho bilance K.O. mě neodradí. Chci přesvědčit a bitvu ovládnout,“ nechal se slyšet Němec.

Sobotní zápas bude vysílat od 22.30 hodin stanice MDR.