Do sezóny 2024 vstoupí američtí fotbalisté Blades Ústí nad Labem s novým hlavním trenérem. Američan Mike Sholars není v Evropě, v Čechách ani v Ústí nad Labem žádným nováčkem. Trénoval týmy ve Švédsku, Norsku, Dánsku, Německu, Švýcarsku, Polsku, Velké Británii i v Čechách. V roce 2017 vedl teplické Nordians a v covidové sezóně 2020 byl chvíli na pozici asistenta trenéra Leška i v Blades.

Mike Sholars, nový trenér amerických fotbalistů Blades Ústí nad Labem. | Foto: www.bladesusti.cz

Během každého angažmá útočí na vedoucí příčky a vítěznou sezónu. Do Ústí nad Labem přichází po úspěšné sezóně z třetiligového německého celku Leipzig Lions, kde měl po základní části skvělé skóre 10:2.

„Mým cílem je vždy pomáhat hráčům i trenérům, se kterými pracuji, na plnění cílů na nejvyšší úrovni. Toho přesně chci dosáhnout i v roce 2024 v Ústí nad Labem," zdůraznil Mike Sholars v rozhovoru pro klubový web Blades Ústí nad Labem.

Můžete se fanouškům Blades trochu připomenout?

Ahoj Blades family, jsem trenér Mike Sholars, bývalý profesionální hráč a dlouholetý trenér amerického fotbalu. Narodil jsem se v Shreveport, Louisiana (pozn. místo narození čtyřnásobného vítěze Super Bowlu QB Terryho Bradshawa a asi 20 minut od místa, kde vyrůstal současný QB NFL týmu Dallas Cowboys Dak Prescott). Měl jsem tu čest sloužit jako hlavní trenér v mnoha zemích a zajistit vítězné sezóny v každé z nich. Za tu dobu jsem získal určité uznání díky své trenérské filozofii, která klade velký důraz na jednotu ve fotbale Opravdová jednota = skutečná síla. Posledním úspěchem bylo v letošním roce dovedení německých Leipzig Lions k největšímu počtu výher v jedné sezóně za 32letou historii klubu.

FOTO, VIDEO: Bobo Cup přinesl nemocným dětem skoro 40 tisíc

Jak dlouho jste v Evropě a kde jste působil?

Pro nejdůležitější body mé kariéry můžete navštívit můj web. Raději to sdílím takto, protože je snazší vypsat, kde jsem nebyl, než kde jsem byl. Tento sport se hraje po celém světě.. od Islandu přes Egypt, Jižní Afriku až po Aljašku. Je mi požehnáním sdílet tento sport se všemi, kteří ho milují stejně jako já.

Proč jste si vybral právě Blades?

Poté, co jsem v roce 2020 krátce pracoval v Ústí nad Labem jako asistent trenéra pod Danielem Leškem, který je nyní hlavním trenérem českého národního týmu, jsem získal skvělý přehled o úrovni talentu v týmu Blades a také o mentalitě klíčových hráčů a vedení týmu. Předtím jsem trénoval tým Nordians v Teplicích a někteří hráči v posledních letech přestoupili do Blades. Mým cílem je vždy pomáhat hráčům i trenérům, se kterými pracuji, na plnění cílů na nejvyšší úrovni. Toho přesně chci dosáhnout i v roce 2024 v Ústí nad Labem.

Zdroj: DENÍK/Jakub Vítek

Jaké jsou tedy vaše cíle s ústeckým týmem?

Jsem zásadním zastáncem toho, že nejdostupnější jsou jednoduché cíle, ve smyslu nesložité. Jako hlavní trenér chci prostě pomáhat klubu zlepšovat se na každé úrovni a být v příští sezóně schopen s týmem bojovat o vyšší příčky ve Snapbacks lize.

Těšíte se na spolupráci s někým konkrétním?

Jako hlavní trenér, defenzivní i ofenzivní koordinátor v jedné osobě se upřímně těším na spolupráci se všemi hráči i trenéry. Jsme velmi hrdí na úspěchy našich mládežnických týmů a trenérů, protože pokud chceme budovat mistrovský program, musíme podporovat a rozšiřovat vlastní mládežnický program. Samozřejmě, když mám v týmu zkušené trenéry áčkového i juniorského programu, dává mi to mnohem větší flexibilitu. Díky mé lásce pro obrannou práci boxu a různá vylepšení a k tomu preciznosti v secondary se těším, jak bude naše obrana dominovat. Určitě se těším i na výkony a spolupráci s klíčovými hráči týmu, kteří chtějí své výjimečné dovednosti ukázat i na druhé straně míče. Lepší sezónu si slibuji i od naší ofenzivní linie a nového kvalitního quarterbacka se zkušeností z ELF, kterého jsme do Blades nedávno podepsali. Celkově velice oceňuji týmovou mentalitu ústeckého mužstva. Koneckonců vítězství jako tým je podle mě hlavně o mentálním nastavení. Proto se samozřejmě těším na spolupráci s celým týmem, který má v příští sezóně za cíl přesně to - vyhrávat.

Je něco, co bys chtěl vzkázat fanouškům?

Ahoj, fanoušci a příznivci Blades. Děkuji vám. Těším se na setkání s co největším počtem z vás. V mé kultuře je americký fotbal sportem číslo 1 a fanoušci amerického fotbalu jsou fanoušci číslo jedna (a obvykle fanoušci, kteří se nejvíce baví při zápasech). Mohu vám slíbit, že na hřišti budeme mít tým, který si bude věřit, bude bojovat do posledního hvizdu a zlepšíme se natolik, abychom byli ve Snapbacks lize více než konkurenceschopní. Uvidíme se brzy! Není nic víc motivujícího než plný stadion!

Zdroj. www.bladesusti.cz