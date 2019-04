Celý zápas začal hodně divoce, hosté sice položili první touchdown, jenže místo potvrzujícího kopu přišla ztráta. Z ní domácí kontrovali rovněž doběhem do endzony, jenž však byl pouze dvoubodovým touchbackem. To však domácí dlouho mrzet nemuselo.

Ve druhé čtvrtině totiž proměnil fieldgoal (tříbodový kop do branky) Marek Hruboň, touchdown následně položil Matěj Sahula. Jeho šest bodů potvrdil úspěšným kopem za jeden bod opět Hruboň a Blades si tak do šaten nesli náskok 12:6.

Po pauze se stal ústřední postavou quaterback Pavel Mráz. Ten nejprve dalším touchdownem potvrzeným kickem Hruboně navýšil na 19:6, následně poslal nádhernou 33 yardovou přihrávku na Jakuba Valjenta, jenž dalším doběhem do endzony, opět s úspěšným kopem Hruboně, odpověděl na sedmibodovou akci Plzně.

Kdo by si však myslel, že je za stavu 33:14 hotovo, mýlil by se. Patriots dokázali odpovědět dvěma touchdowny, zejména druhý ze 64 yardů po skvělém pasu Pahose a sprintu Rady stál opravdu za to. Oba navíc hosté potvrdili dvoubodovými runy a skóre tak rázem bylo jen 33:30.

Ačkoliv byl závěr lehce nervózní, skóre už se nezměnilo a Blades se tak mohli radovat z první letošní výhry. „I těsná výhra je výhra, děkujeme všem, kdo nás přišli podpořit,“ radovali se domácí.

AMERICKÝ FOTBAL, PADDOCK LIGA, 3. KOLO:

Blades Ústí n. L. - Pilsen Patriots 33:30 (2:6, 10:0, 14:8, 7:16)



Scoring summary

1.čtvrtina

TD - 2:6 - Petr Miesbauer, 5y run (2pt return obrany); 9:32

2.čtvrtina

FG - 5:6 - Marek Hruboň, 22y; 5:14

TD - 12:6 - Matěj Sahula, 3y run (Marek Hruboň kick); 1:14

3.čtvrtina

TD - 19:6 - Pavel Mráz, 1y run (Marek Hruboň kick); 9:58

TD - 19:14 - Martin Vojtěchovský, 57y pass od Ryan Pahos (Ryan Pahos 2pt run); 8:48

TD - 26:14 - Jakub Valjent, 33y pass od Pavel Mráz (Marek Hruboň kick); 5:59

4.čtvrtina

TD - 33:14 - Jan Pěnička, 14y pass od Pavel Mráz (Marek Hruboň kick); 11:54

TD - 33:22 - Petr Miesbauer, 1y run (Martin Loukota 2pt pass od Ryan Pahos); 9:28

TD - 33:30 - Jakub Rada, 64y pass od Ryan Pahos (Ryan Pahos 2pt run); 3:26