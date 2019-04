Ústí n. L. - Jediný úkol, jediný cíl má tým Ústí nad Labem Blades před utkání s Patrioty s Plzně. Severočeši už mají na kontě dvě porážky, což znamená hodně nepříjemný start do Paddock ligy. Dobré výkony jsou jim k ničemu, pokud chybí odměna v podobě dobrého výsledku.

Předzápasový pohled na ústecké Blades a pardubické Stallions. Paddock liga 2019. Foto: Miroslav Vlach. | Foto: Deník / Daniel Brzák

„Tenhle zápas plus ten následující bereme jako klíč k postupu do play off, musíme obě utkání zvládnout,“ zdůrazňuje running back Jakub Imr, co mají Blades v nejbližší době v plánu.