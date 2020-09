I v tomto ročníku nejvyšší soutěže, Paddock ligy, si američtí fotbalisté Blades Ústí střihnou zápas na Městském stadionu. V neděli přivítají od 17 hodin Přerov Mammoths.

Americký fotbal, Blades Ústí nad Labem vs. Vysočina Gladiators, Paddock liga 2019. Blades ilustrační | Foto: Deník / Karel Pech

V minulé sezóně sklidila tato událost velký úspěch a čeká se, že i přes koronavirová opatření by letos mohl být zájem minimálně stejný. Vždyť v minulém domácím duelu přišla v Ústí nad Labem nejvyšší návštěva celého kola! Svěřenci Daniela Leška navíc šlapou, ze tří zápasů si připsali dvě výhry, a míří do play-off. „Věřím, že zápas pod velkými světly Městského stadionu z nás vyždíme to nejlepší,“ prohlásila zámořská posila Nolan Corpening.