Ústí n. L. - K poslednímu zápasu Paddock ligy amerického fotbalu nastoupili ústečtí Blades na hřišti Prague Lions. Pro Blades to byl poslední zápas letošní sezony, naopak Lions pokračují dále do semifinále.

Americký fotbal, Blades Ústí nad Labem vs. Vysočina Gladiators, Paddock liga 2019 | Foto: Deník / Karel Pech

Úvodní čtvrtina zápasu vyšla lépe hostům. Díky kopu Hruboně a touchdownu Imra se Blades dostali do vedení 10:3. „Chci poděkovat klukům, že to nevypustili. Makali na tréninku, i když jsme už čtyři zápasy neměli šanci postoupit do semifinále. Nadšení bylo na vysoké úrovni, a proto jsme do zápasu nastoupili velmi dobře a ujmuli jsme se na krátko vedení,” hodnotil úvod zápasu hlavní trenér Blades, Daniel Leško.