„Dozvěděli jsme se to až dnes, je to pro nás novinka, blesk z čistého nebe,“ řekl Deníku generální manažer klubu Tomáš Hrubý. Přitom je to téměř na den přesně rok, kdy Fait prodloužil v Ústí ještě 12 měsíců platný kontrakt o další dva roky, tedy do června 2024.