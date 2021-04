To se letos hraje pouze na dva zápasy, dál postoupí tým, který bude mít v součtu lepší skóre. Ještě víc tak platí, že jakékoliv výpadky či hrubé chyby se neodpouští a bude minimální prostor na to, je napravit.

Předkolo play-off Ústí-Svitavy

20.4. 17.00 Svitavy-Ústí

22.4. 18.00 Ústí-Svitavy

*Skóre z obou zápasů se sčítá, lepší tým postoupí do čtvrtfinále. Pokud z druhé dvojice postoupí Hradec Králové, narazí postupující na Nymburk. Pokud se podaří postoupit Děčínu, čeká lepšího z dvojice Ústí-Svitavy cesta do Opavy.

Prohrát první duel o třicet, druhý vyhrát o bod a vynutit si rozhodující mač? Zapomeňte! Výrazná porážka v prvním klání by mohla mít pro odvetu fatální následky. "V obou utkáních chceme předvést náš nejlepší basketbal, jak na obranné, tak na útočné polovině. Jedině s plnou koncentrací můžeme pomýšlet na vítězství a potvrdit lepší umístění po základní části," velí ústecký kouč Jan Šotnar.

Ten ale zároveň ví, že nebýt špatného startu Svitav, asi by skončily lépe, než deváté. "Je to nejsilnější sok ze skupiny A2, soupeř, kterého jsme zrovna moc nechtěli," připouští muž, jenž už by měl mít k dispozici kompletní kádr včetně uzdraveného Martina Davida.

V soubojích mezi Slunetou a Tury platí takřka s železnou pravidelností, že vítězí domácí tým. Jen jednou z posledních jedenácti klání tomu bylo jinak. I letos mají oba soupeři vzájemnou bilanci vyrovnanou (2 výhry, 2 porážky), vyjma úvodního střetnutí (90:88 pro Ústí) zvítězil hostitel pokaždé o více než deset bodů.

Play-off je ale jiné, specifické, i proto musí Severočeši už z prvního zápasu vydolovat co nejlepší pozici. Naposledy prohráli ve Svitavách před šesti dny, a to hned o dvanáct bodů. "Svitavy nás porazily hlavně díky doskokům, takže to by mohl být faktor x této série," tuší Dalibor Fait. Východočeši tehdy urvali hned 50 doskoků, o sedmnáct víc, než Šotnarův souboj. Proto bude i práce pod košem jedna z věcí, která může rozhodnout. "Výkony z posledních utkání nejsou ideální, ale tohle předkolo a už není prostor na chyby, očekávám velkou bitvu, kterou rozhodnou maličkosti," uzavírá Fait.

První zápas je na programu v úterý ve Svitavách, odveta se hraje ve čtvrtek od 18 hodin v ústeckém Sportcentru Sluneta. Vítěz postoupí do čtvrtfinále, kde vyzve buď Nymburk nebo Opavu.