„Makám, udělám proto všechno, ale zároveň říkám, priority už mám i jinde. Zdraví a taky rodina jsou víc. A už musím přemýšlet i o budoucnosti,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro Deník 29letý teplický rodák, sedmnáctinásobný republikový šampion či účastník olympiády 2012 v Londýně.

Jezdí po kontrolách, chystá se na rehabilitaci, s manželkou Markétou se stará o rok a půl letého syna Nikolase, trénuje ve dvou tělocvičnách kamarády a spřádá plány na vlastní akademii. Rád by se vrátil do ringu, kde po rekordním pátém titulu z ústecké Velké ceny v roce 2018 a následném utkání v dresu Evropy proti Asii v lednu 2019 moc neohřál.

Jak jste na tom zdravotně nyní?

Mám za sebou operaci u odborníka v Praze. Až na sále se ukázala situace horší, než naznačovala předchozí magnetická rezonance. Mám vedle artrózy problémy se šlachou, natržený biceps a další věci.

Rameno vás trápí dlouho…

Chtěli jsme jít konzervativní cestou, v mém věku se operaci vyhnout. Po námaze mi ruka natekla, musel jsem ledovat, tréninky vynechat. Ale na přelomu prosince a ledna jsem po plné zátěži nemohl ruku ani zvednout. Nešlo makat. Možná jsem měl jít na operaci dřív, ale bylo to těžké rozhodnutí.

Blíží se rehabilitace?

Zrovna jsem byl na nějakých proudech, chodím na kontroly a snažím se dělat, co jde. Třeba jsem na rotopedu.Čtyři až šest týdnů budu mít ruku v ortéze, pak bude rehabilitace.

Často jste snil o olympiádě v Tokiu. Je účast na olympiádě vůbec reálná?

Šance žije, jsou dva kvalifikační turnaje – evropský v březnu a světový v květnu. Rád bych ten druhý, který bude v Paříži, stihl a dostal se do postupující osmičky. Na druhou stranu na rovinu říkám, že je pro mě zdraví přednější. Nejdřív chci být v perfektním stavu a pak se uvidí. Přeci jen musím jednou fungovat i mimo sport v normálním životě.

Honily se vám hlavou i černé myšlenky na předčasný konec úspěšné kariéry?

Neříkal bych černé myšlenky. Jsem ve sportu už dlouho. Kdyby ten konec měl nastat, tak se nedá nic dělat. Ale o to Tokio se poperu.

V ringu se představí amatéři i profíci, co vy na to?

Mně to nevadí. K profíkům stejně vesměs chodí ti nejlepší z amatérů, tak je to pro ně možnost, jak se na olympijské hry dostat.

Vy jste zůstával u amatérů kvůli olympijským hrám. Teď je situace jiná. Lákal by vás přestup k profíkům?

U nás není silná stáj. Musela by přijít dobrá nabídka z Německa, ale já už mám rodinu, syna, mám trochu jiné priority. Teď kvůli zdraví stejně nedokáži říct, co bude a nebude.

Říkal jste, že přemýšlíte o budoucnosti. Jaká bude?

Chtěl bych mít akademii. Pracuji na tom, ale zatím to není úplně rozjetý. Mám tady jednu tělocvičnu, druhou v Praze, kde trénuji zatím kamarády.

Třeba budete i svého syna?

Budu rád, když se bude motat kolem sportu. Ať klidně dělá atletiku, fotbal, plavání, hlavně ať má pohyb. S boxem může vrcholově začít klidně v jedenácti dvanácti, na to je čas. Samozřejmě teď vidí, jak trénuju, líbí se mu to.

Jste rodák z Teplic, žil jste i v Krupce. Ještě se na sever Čech dostanete?

Jezdíme často, za rodiči, do zábavních parků, na výlety na Komárku a podobně. Takže jo.

Co dokázal:



Více než 370 zápasů

Účastník olympijských her v Londýně 20123

17x mistr České republiky

5x vítěz Velké ceny Ústí nad Labem (rekordman)

14x vítězných utkání v německé Bundeslize

Nejlepší český boxer současnosti

Třetí na ME i MS juniorů, patří mezi 20 nejlepších boxerů světa

Fotbal, hokej, karate i televizní seriál

Teplický rodák Zdeněk Chládek začal sportovat, když mu byly 4 roky. Tehdy s hokejem a fotbalem, talent po tatínkovi měl na fotbal, který ho ke všem sportům přivedl, ale prosadil se jako hokejista. Hrál v Ústí n. L., poté ho chtěl Litvínov.



Miloval bojové filmy, proto se otec rozhodl, že zkusí k hokeji i karate. Stal se 3x mistrem republiky v Kumite, ale jak sám řekl, lehký kontakt omrzel a opět to byl otec, kdo ho přivedl do boxerské tělocvičny SKP Ustí nad Labem. Začínal se prosazovat, poprvé se stal mistrem ČR v roce 2004 a každý rok obhajoval, jak v kadetské, juniorské i seniorské kategorii, nyní má celkem 17 titulů MČR.



Vedle ringu nahlédl také do showbyznysu, zahrál si v televizním seriálu Ulice.