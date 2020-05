„Dostali jsme nápad na pořádání sportovně-kulturní akce v letním kině v Ústí na přelomu srpna a září. Chci udělat velkou akci hlavně kvůli Fabianě (Bytyqi) a Tomáši (Šálkovi),“ jmenoval Konečný své elitní svěřence, kteří kvůli koronaviru přišli o dubnový galavečer, kde měla Bytyqi znovu obhajovat pás profesionální světové šampionky.

Na akci v letním kině, která by měla mít charitativní podtext a mohlo by na ni dorazit až deset tisíc lidí, by mělo dojít i na exhibici Konečného. A jeho možní soupeři? Rapper Marpo, herec Jakub Štáfek a především zápasník MMA Karlos „Terminátor“ Vémola! „Se všemi jsem v kontaktu. Uvidíme, jak to dopadne. Chtěl bych si exhibičně pinknout,“ zasmál se bývalý profesionální mistr světa, který se před osmi lety utkal v ringu s bývalým pornohercem Robertem Rosenbergem.

Konečný je v kontaktu i se dvěma politiky. Snaží se dojednat souboj Jaroslava Foldyny s Pavlem Novotným, kteří se nedávno málem poprali během televizní diskuze. „Foldyna je jasný, ten by do toho šel,“ řekl Konečný na adresu bývalého boxera. „Novotný si říká milionové částky, což je problém,“ přiznal Konečný. „Kdyby to dopadlo a došlo by na vyřizování účtů, tak to jsou takové srandy, které mají přilákat hodně lidí, kteří by na box normálně nepřišli. Chci tam ale mít i normální boxerské zápasy.“

Klasický galavečer s hvězdami Bytyqi a Šálkem plánuje Konečný na konec roku. „Rozhodně to chci udělat znovu v Ústí nad Labem,“ dodal Konečný.