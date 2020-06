Na webu profiboxing.cz potvrdil, že oním domluveným soubojem je Viktor Agateljan (7-1, 4 KO) vs. Matúš Babiak (7-2, 4 KO) o mezinárodní český titul ve střední váze!

Dalším z vrcholů sportovně kulturní show, která by měla zaplnit ústecké Letní kino, by mohla být již delší čas zvažovaná exhibice dvou politických rivalů Jaroslava Foldyny a Pavla „Řeporyjce“ Novotného.

Chybět by neměla kině ani Fabiana Bytyqi (15-0-1, 5 KO), toho času světová šampionka WBC v atomové váze. Svůj pás ale hájit nebude, neboť žádná slovenská, potažmo maďarská potencionální soupeřka není v žebříčku dost vysoko.

Titulového zápasu by se ale Andělská pěst, jak se drobné sportovkyni přezdívá, mohla do konce roku přece jen dočkat. Konečný by ho chtěl uspořádat v Ústí nad Labem. Má jít o náhradní termín místo původního dubnového, který musel vinou koronaviru zrušit. „Sluneta je naše srdeční záležitost, vždy se na ní všichni těšíme. Pokud vyjde i to Letní kino, bude to super,“ podotkl vítěz 11 zápasů v těžké váze čerstvě 22letý český talent Tomáš Šálek.