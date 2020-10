Po úspěchu na Slovensku o sobě dala česká výprava vědět i v litevském Kaunasu. „Od nás jeli tihle dva, protože byly problémy s pozitivitou a odběry. Všechno se seběhlo narychlo, v pondělí po poledni podstoupili doma testy na Covid-19 a v noci z úterý na středu vyrazili přes Polsko do Litvy. V Kaunasu startovali na prestižním mezinárodním turnaji Algeridas Socikas,“ prohlásil k dvanáctihodinové cestě tria Petr Novák (64 kg), Miloš Bartl (75 kg) a trenér Vasily Larionov předseda Žáček, jenž zápasy sledoval přes internetové streamy.

Do Kaunasu se sjelo osm národních týmů. Například z Estonska, Švédska, Polska či Izraele. „Byli tam hlavně seveřané, to jsou dobří boxeři, turnaj měl kvalitní obsazení. Novák v úvodním utkání porazil vzdáním v 1. kole domácího Andriejuse Lavrenovase po přesném levém kontru na bradu. Pak v semifinále na body Semjona Kamanina z Estonska a ve finále dalšího litevského boxera Gilvinase Lukosionase na body,“ řekl na adresu bílinského borce, který však stejně jako Bartl působí v ústeckém klubu, Žáček.

ROZHODČÍ SE ROZHODLI PRO DOMÁCÍHO BORCE

A cesta Bartla? „Ten postoupil volným losem do semifinále, kde porazil na body domácího Alexandrase Mironova. Ve finále s dalším Litevcem, domácí jedničkou Vitautasem Baltysem, který má i medaile z Evropy do 22 let, prohrál na pomocné body. Ve druhém kole byli po srážce hlavami oba boxeři ošetřováni pro natržené obočí, lékař utkání ukončil a bodovalo se. Podle mě Bartl vyhrál úvodní kolo, ve kterém byl navíc i jeho soupeř veřejně napomínán. Ve druhém soupeř přidal, ale náš boxer tam měl dva čisté kontra údery a já viděl vyhrát Bartla. Rozhodčí se přiklonili k domácímu boxerovi, asi i proto, že šly oba zápasy českých reprezentantů po sobě. Projev našich kluků byl perfektní. Někdy se stane, že to je to taková plácaná, tohle ne, opravdu pěkné zápasy s tvrdými soupeři.“

Novák i Bartl se snaží o olympijskou nominaci do Tokia. „V Londýně se jim kvalifikovat nepodařilo, příští rok je ještě jedna možnost, myslím že v květnu v Paříži,“ nastínil vrchol nadcházejícího roku Žáček s tím, že ještě na konci října mělo být mistrovství republiky v České Lípě: „Ale vzhledem k tomu co se děje a co bude v listopadu to také zatím nikdo neví, tak jednáme o přeřazení na začátek prosince. Pořadatelé nyní hledají řešení s volným termínem v tamní sportovní hale.“

V první polovině příštího roku by se měla uskutečnit také tradiční ústecká Velká cena, jeden z největších evropských podniků v olympijském ringu. „Chceme jí, ale musíme vidět do evropského kalendáře.“