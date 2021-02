Pro vás jde o první angažmá v nejvyšší soutěži. Jaké jsou aktuálně vaše pocity?

Když pominu, že to je hrozně rychlé a trochu hektické, tak jednoznačně pozitivní. Ačkoliv jsem to nečekal zrovna v tuhle dobu, je to splnění jednoho z mých kariérních cílů, nebo možná spíš řeknu i snů.

Přicházíte do týmu, který je v krizi. Ztratil dva lídry, trenéra, nedaří se mu. Není to na premiéru v Kooperativa Národní basketbalové lize trochu velké sousto?

Uvědomuji si, že Sluneta aktuálně není na pozicích, na kterých by asi chtěla být, nicméně ten tým má daleko větší potenciál, než zatím ukázal. Věřím, že nový impuls, a tím nemyslím jen můj příchod, mu pomůže zvednout výkony na úroveň, kterou tu všichni chceme.

Vaše jméno není v nejvyšší soutěži příliš známé. Nebojíte se, že by hráčům mohla chybět trocha respektu k vám, jako autoritě trenéra?

Je pravda, že i já do té soutěže přicházím s respektem k trenérským kolegům, zkušeným hráčům i soutěži samotné. Mám za sebou ale roky práce, která mi dodává sebevědomí. Do této výzvy jdu s respektem, ale rozhodně ne se strachem.

Stále pracujete i na svém vzdělání, aktuálně studujete licenci FIBA. K čemu byste ji přirovnal? Dá se říct, že je to taková vysoká škola basketbalového koučinku?

To je docela přesné (smích). Je to projekt, který letos běží prvním rokem a z České republiky jsme do něj přihlášeni já a Adam Konvalinka z Pardubic. Všechny lekce probíhají online, je to pod záštitou Bělehradské univerzity a Asociace Euroligových trenérů. Máme za sebou dva měsíce, ještě šest jich na nás čeká. Je to ale strašně fajn a moc mě to baví.

Pozici v Ústí přebíráte po Antonínu Pištěckém, který je váš kolega v reprezentaci do 20 let. Navíc jste spolu často konzultovali i mladíky, kteří hrají na střídavý start v Litoměřicích. Není to trochu zvláštní?

Je, to nezastírám. Navíc spolu s Tondou Pištěckým odešel i můj bratr Michal Šotnar, což to ještě umocňuje. Ale to jsou věci, které musíte na profesionální úrovni hodit za hlavu.

Konzultoval jste s nimi angažmá v Ústí?

Samozřejmě, oba dva mi k tomu řekli své. Můj předchůdce mi dokonce nabídl konzultaci ohledně toho, co a jak zde fungovalo či nefungovalo, abych se měl od čeho odrazit, což velice oceňuji. To není úplně běžné.

A nemrzí vás, že v týmu nezůstal váš bratr?

Škoda to je, ale takový je zkrátka basketbalový život. Asi bych i uvítal, kdyby byl v počátcích mé profesionální kariéry trenéra jedním ze zkušených lídrů mého týmu, ale není to tak a já to tak musím brát.

Pomůže vám, že na úvod máte Nymburk, kde vlastně není co ztratit?

Všichni víme, že ačkoliv už letos Nymburk prohrál, těch porážek za poslední roky opravdu moc není, takže ano, dá se říct, že to je ideální start. Nebudeme pod žádným tlakem a budu moct dát příležitost všem hráčům ukázat mi, co v nich je. Pak nás čeká třítýdenní okno a zápas s Nymburkem nám ukáže, čím ho budeme muset vyplnit.

Už jste přemýšlel, co je potřeba zlepšit jako první?

Zatím ne, mám za sebou seznamovací den, s týmem, s prostředím, teprve se rozkoukávám. V pátek začneme pracovat na nějakých taktických věcech, ale bude do toho přimíchaná i příprava na Nymburk. Až od pondělí nás tedy čeká zdokonalování jak individuálních dovedností, tak útočného a obranného konceptu. V tuto chvíli je ještě brzo. Je jasné, že něco se změnit musí, ale co, to vám zatím neřeknu.

Pár zápasů v Ústí jste letos sledoval. Máte už jasno, kde by tým potřeboval případně posílit?

Zatím jsme o nikom konkrétním nemluvili, ale mně osobně by se líbilo, kdyby přišel jeden zkušený hráč a jeden až dva mladíci někde z juniorky nebo z první ligy, kteří by mohli být i příslibem do budoucna. Žádné konkrétní dohody ale zatím rozhodně nejsou.

Jan Šotnar

Věk: 33 let

Rodné město: Litoměřice

Trenérská kariéra: Slavoj Litoměřice U17 a U19, Slavoj Litoměřice (A tým - I. liga), Česká republika U20 (asistent trenéra)