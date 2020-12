Karatisté ústeckého Sport Unionu se i v oslabené sestavě účastnili mistrovství České republiky. Dominanci ve svých kategoriích potvrdili především Martin a Daniel Drábkovi, kteří přivezli republikové tituly.

Karatisté Sport Unionu na MČR 2020. | Foto: Sport Union Ústí

Za velkých hygienicko-bezpečnostních opatření se přece jen uskutečnilo odkládané mistrovství České republiky v karate. Dvě stanoviště covidových testů před vlastním vstupem do haly, omezený přístup do haly, přesný harmonogram akce a snížené počty závodníků v kategoriích (žactvo bylo ze soutěže vyloučeno). To byly ukazatele vrcholné soutěže, kam ústecký Shotokan měl původně na 36 nominací ve všech kategoriích a disciplínách.