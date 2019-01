Ústí n. L. /FOTOGALERIE/ – Badmintonisté ústecké Chemičky se rozhodli, že letos budou drancovat startovní pole první ligy. Lídr tabulky doma nastoupil proti pražským celkům Astry a Proseku, oba bez problémů porazil a základní část soutěže zakončil na vedoucí příčce tabulky. Severočeši tak mají skvěle nakročeno k účasti v baráži o extraligu.

„Je to super, ani jsme nečekali, že by to šlo tak suverénně, vždyť jsme neprohráli jediný zápas," říká předseda Chemičky Petr Pilař.

Ústecká kometa naposledy zazářila při zápasech s pražskými celky. Nejprve porazila Astru 6:2. „Zápas začali šťastněji hosté, když vyhráli úvodní smíšenou čtyřhru zásluhou páru Gregor, Lajdová 1:2 (-18, 19, 7) nad párem Lucie Pilařová, Skála," vypráví Pilař.

Severočeši ale zápas rychle srovnali díky dvojici Hájek, Jakub Vitvera, která porazila Měřičku s Myšákem 2:0 (18, 16). I další dvě čtyřhry pak ovládli ústečtí hráči. Sestry Pilařovy udolaly ve třech setech Lajdovou s Klusoňovou 2:1 (12, –19, 12) a Jan Vitvera se Skálou zvítězili v zápase proti páru Sváta, Gregor 2:0 (15, 16).

„Pak hosté snížili na 2:3 zásluhou Měřičky, který porazil Löfflera 2:0 (17, 9). V dalších zápasech ale bodovali už jen naši hráči. Petra Pilařová zdolala Klusoňovou 2:1 (-19, 17, 16), Jakub Vitvera po prohraném prvním setu dokázal zápas otočit a vyhrál 2:1 (-15, 20, 9) a v nejpohlednějším utkání dne Jan Vitvera udolal Svátu 2:1 (-16, 18, 12)," popisuje cestu za výhrou předseda ústeckého oddílu.

V následujícím utkání nastoupili hráči Chemičky proti Proseku, loňskému účastníkovi extraligové soutěže. I ten ale odjel z krajské metropole poražen, když podlehl 3:5. „V tomto zápase jsme udělali při psaní sestavy chybu, když jsme Skálu postavili na místo třetí dvouhry mužů, i když měl hrát v pozici dvojky. Skálova výhra nad Filzem nám tak bod nepřinesla," litoval Petr Pilař. Bod vzápětí Chemičce nepřinesl ani zápas ve smíšené čtyřhře, když pár domácích Löffler, Lucie Pilařová podlehl dvojici Kubiš, Kykalová 1:2 (21, 13). Severočechy však vrátily do boje o vítězství zbývající čtyřhry.

„Sestry Pilařovy vydřely výhru nad párem Pražáková, Kykalová 2:1 (16, –17, 18), Hájek s Jakubem Vitverou udolali pár Krajča, Beznoska 2:0 (18, 18) a ve stejném duchu si pár Jan Vitvera, Skála poradil s párem Kubiš, Filz 2:0 (19, 18). Petra Pilařová pak nestačila na Pražákovou 0:2 (17, 17), zápas ale na naši stranu otočili bratři Vitverové. Jan přehrál Krajču 2:0 (15, 8) a Jakub Beznosku taktéž 2:0 (12, 18)," radoval se z výhry předseda Chemičky.

Badmintonisté Ústí jsou po základní části tabulky na vedoucí příčce, s dvoubodovým náskokem na druhou Plzeň. „Nyní nás čekají ještě čtyři zápasy nadstavbové části, ve které se spolu utkají tři nejlepší týmy tabulky. Poté si vítěz prvoligové soutěže zahraje baráž o extraligu a pevně věřím, že to budeme my," dodává na závěr Pilař.

Začátek nadstavbové části je na programu 26. ledna v Plzni, doma se poté Chemička představí 30. března. Baráž o extraligu se hraje 4. května.