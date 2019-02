„Veledůležitý zápas s Kovem jsme zvládli s nulou. Hráli jsme dobře z obrany, myslím, že výhra s takovým skóre je zasloužená,“ těšil se po prvním zápase kouč Ústí Jaroslav Pavlík. „Jsem rád, že hráči plnili pokyny, které jsme jim před zápasem řekli,“ dodal spokojeně.

Také druhé utkání rozhodla už úvodní perioda, ve které Elba nastřílela tři góly. „Jednoznačně rozhodl vstup do utkání. Soupeř nám dal trochu náskok na hokejky, ale oboustranně to byl zápas o hodně chybách. My dneska byli ti šťastnější a vyhráli 6:2,“ doplnil hodnocení druhého duelu.

Ústecký celek je už osmý, navíc stáhl ztrátu na sedmou Karvinou na pouhý bod.

Hokejbal muži, Crossdock extraliga:

Elba Ústí n. L. – KOVO Praha 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Smolík (Červinka), 9. Smolík (Poláček, Soukup), 43. Tomáš (Soukup)



Elba Ústí n. L. – Karviná 6:2 (3:0, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 10. Bím (Čejka), 12. Poláček, 15. Červinka (Soukup, Smolík), 18. Soukup (Červinka), 28. Balcar (Stupka), 41. Tomáš – 24. Farský (Rosůlek L., Pala), 34. Pilch (Pala)



Pořadí: 1. Kert Park 38, 2. Kladno 36, 3. Letohrad 32, 4. Plzeň 28, 5. Pardubice 28, 6. H. Králové 28, 7. Karviná 19, 8. Ústí 18., 9. Sudoměřice 17., 10. Most 16., 11. KOVO Praha 13, 12. Rakovník 6