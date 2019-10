Před sezónou výrazně omladili, přesto jsou v čele nejvyšší soutěže. Hokejbalisté ústecké Elby zvítězili ve šlágru kola v Pardubicích 5:4, přeskočili v tabulce svého soupeře a stali se lídrem extraligy.

Hokejbalisté Elby DDM Ústí nad Labem ilustrační | Foto: Miroslav Vlach

„Jsou to další důležité body zvenku,“ pochvaloval si trenér ústeckého celku Jan Fedák. Jeho tým vstoupil do utkání skvěle a už ve 2. minutě se dostal do vedení. Domácí ale kontrovali, divoký úvod měl za následek už v 7. minutě stav 2:2. Elba však dokázala přidat do konce úvodního dějství ještě dvě branky a zajistila si tak vedení 4:2. To ještě narostlo v prostřední periodě, kdy se prosadil Jiří Tomáš, Východočeši se však nevzdali a v závěrečné dvacetiminutovce mohutně dotahovali.