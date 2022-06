"Už ze základní skupiny druhé nejvyšší soutěže jsme proklouzli do finálové části o jediný bod. V tu chvíli nám už chybělo pět hráček ze základní rotace, tři byly na studijním pobytu v USA, dvě ukončily kariéru. Naštěstí se ukázala koncepce výchovy talentovaných hráček, zbytek týmu prokázal kvalitu a finálovou skupinu jsme tak dokázali vyhrát, což nám zaručilo pořadatelství klíčových bojů," vysvětlil hlavní trenér Vladimír Hejl. V tu chvíli ale přišla další komplikace, čtyři stěžejní hráčky totiž odrostly z kategorie juniorek do kategorie žen, a do bojů o nejvyšší soutěž tak zasáhnout nemohly. "Nakonec se podařilo tým doplnit pěti hráčkami z Děčína, které sice hrály 'jen' nadregionální soutěž, ale už v přípravě se ukázaly jako platné členky týmu," dodal ústecký lodivod.

Kvalifikační skupina o dvě místenky do nejvyšší soutěže nakonec čítala pouhé tři celky, Jablonec jako jeden z extraligových odpadlíků totiž baráž a tím i účast v příštím ročníku extraligy vzdal, na sever Čech tak přicestovalo pouze Brno, jako hlavní favorit, a Prostějov, který Ústečanky ve finálové skupině dvakrát porazily.

Právě duel s Prostějovem celou kvalifikaci otevřel, v pátečním podvečeru však domácí děvčata padla 52:64. "Těžko říci, jestli to bylo v hlavách, nervozita nebo prostě jen špatný den, ale nám se nedařilo vůbec nic a zápas připomínal spíš urputný boj z obou stran, ze kterého vzešel vítězně Prostějov," hodnotil Hejl.

BOJ O VŠECHNO

V sobotu tak stál před domácími hráčkami pořádně těžký balvan. Zdolat musely největšího favorita skupiny. "Děvčata vstoupila do zápase jako vyměněná. Vše najednou fungovalo jak má, klíčovým faktorem byla obrana, kdy jsme Brnu dovolili pouhé čtyři asistence," líčil průběh druhého zápasu ústecký kouč. Tým vedený nezastavitelnou Zajícovou, která nasázela Moravankám 25 bodů, spláchl svého soka o dvacet bodů, poslední čtvrtinu si podmanil patnáctibodovým rozdílem. Díky tomu si, bez ohledu na poslední zápas mezi Prostějovem a Brnem, díky skvělému skóre, vybojoval právo účasti v nejvyšší soutěži.

"Když soupeř stáhnul náš náskok na pět bodů před poslední čtvrtinou, bylo nám jasné, že pokud se máme na konci radovat právě my, tak je zapotřebí předvést nejlepší čtvrtinu této sezóny. A holky to skutečně zvládly. To, co se odehrálo v poslední desetiminutovce, poslalo celou halu do neskutečné euforie. S každou výbornou obranou, s každým úspěšným útokem, byla na nohou jak celá tribuna, tak celá lavička. Krásný sportovní zážitek," popisoval grandiózní jízdu asistent trenéra Michal Sedlák.

"Smekám před celým týmem, sice si tu cestu trochu zkomplikoval, ale ukázal velké srdce a bojovnost, táhl za jeden provaz a zaslouženě postoupil. Jsem rád, že u toho byly i hráčky, které nás dotáhly do kvalifikace a kvůli věkové hranici už do ní zasáhnout nemohly, ale i tak to s týmem prožívaly a byly u tohoto historického postupu. Děkujeme také všem fanouškům, kteří nás přišli podpořit, byla paráda hrát v takové bouřlivé atmosféře, a navíc s takovou tečkou v podobě postupu," rozplýval se po postupu Hejl.

"Tento tým předvedl neuvěřitelné. Po pátečním hororu, kdy se nám nevedlo vůbec nic, přišel blesk z čistého nebe. Bylo to jako den a noc a musím před holkami smeknout klobouček," doplnil druhý asistent Vojtěch Čech.

Do extraligy nakonec doprovodí Severočešky Prostějov, Brno po dvou porážkách sestupuje do druhé nejvyšší soutěže.

Basketbal, juniorky, kvalifikace o extraligu:

K2 Prostějov - SLUNETA Ústí n. L. 64:52 (22:22 35:33 50:42)

Body SLUNETA: Zajícová a Riegertová po 11, Valachová 8, Procházková 7, Štréblová 5, Herišerová a Trieblová po 4, Vondřičková 2



SLUNETA Ústí n. L. - KP Brno 73:53 (15:14 33:23 46:41)

Body SLUNETA: Zajícová 25, Riegertová 10, Valachová a Procházková po 9, Vondřičková, Štréblová a Trieblová všechny po 6, Prislupčáková 2