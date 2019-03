Stolní tenistky SKP Sever Ústí zakončily letošní ročník 1. ligy dvěma utkáními na stolech soupeřek. Díky jedné výhře se posunuly na konečnou pátou příčku, což je pro novicky ve druhé nejvyšší tuzemské soutěži velkým úspěchem.

OSVĚDČENÁ JMÉNA, SKVĚLÉ JARO

Za družstvo SKP nastoupila osvědčená sestava Karolina Vysocká, Martina Nováková a Martina Smíšková. „Jarní půlka soutěže se nám vydařila, pět výher a jedna remíza. Umístění družstva je nejlepší za posledních asi dvacet let,“ přidal stručné hodnocení jara spokojený trenér a vedoucí týmu Jiří Novák.

„Rezerva Vlašimi byla těžkým soupeřem, podlehli jsme nejtěsnějším rozdílem 4:6. V Praze proti Slavoji se nečekaně podařilo vyhrát opačným poměrem, když každé naší hráčce se povedlo uhrát dva body,“ popsal víkendovou anabázi spokojený kouč.

MUŽŮM SE NEVEDLO

Naopak špatně skončilo působení mužů TTC Ústí ve 3. lize, závěrečná dvě utkání předem odvolali, což znamená prohry kontumací a sestup do divize.

V Krajském přeboru II. třídy se hrálo předposlední 21. kolo a ve výsledcích družstev stolních tenistů z Ústecka převažují úspěchy. Ve skupině B hrály oba ústecké týmy venku, SKP Sever Ústí zvítězil v Krupce 13:5 a KST Apollo v Trnovanech 14:4. V tabulce je SKP čtvrtý a Apollo šesté.

Ve skupině C si Slavoj Krásné Březno vítězstvím v Roudnicí 10:8 zajistil první místo a postup do první třídy. Chemička Ústí si i přes prohru 8:10 ve Varnsdorfu drží páté místo. Sokol Dolní Zálezly remizoval se Sokolem Filipov 9:9, ale vzdor mu z posledního místa nepomohl. Soutěžní ročník krajských přeborů a divize se uzavře 22. kolem do konce března.