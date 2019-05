Ústí nad Labem – Znovu se zapotí pro dobrou věc! Populární projekt Brutal kruháč, který v krajské metropoli zprostředkovává veřejnosti kruhové tréninky, napíše už třetí ročník akce nazvané Charitativní Brutal kruháč race. Proběhne v neděli 19. května v ústeckém letním kině a výtěžek opět poputuje na podporu dětské onkologie Masarykovy nemocnice.

Ústecký Brutal kruháč 2018. | Foto: Miroslav Vlach

Celou akci, která začíná v 8.30 v dolní části letního kina, odstartuje překážkový závod dvojic. Účastníci s nejlepším časem postoupí do play off, kde se ti nejlepší dostanou pavoukem až do finále. Každý účastník obdrží bez ohledu na výkon diplom, volný vstup na Brutal kruháč, odznáček, nálepku a hlavně super zážitek. Nejlepší odvážlivce neminou věcné ceny.