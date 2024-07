Tým Ondřeje Buchtely vs Coma Team Legends | Video: Deník/Daniel Brzák

Daniel Brzák včera 22:00

Charitativní utkání mezi legendami Coma Teamu a Týmem Ondřeje Buchtely splnilo přesně to, co mělo. Nebo možná ještě mnohem víc. A to jak pro organizátory, tak pro všechny zúčastněné i pro fanoušky. Ti, kteří obsypali tribuny u hokejbalového hřiště na Stadionu mládeže v Ústí nad Labem, dostali dárek v podobě osobní účasti hráče z NHL Jakuba Lauka.