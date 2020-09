„Kádr se nám na poslední chvíli podařilo doplnit tak, jak jsme chtěli. Vedení mezinárodní federace FIVB nám včera platnost jeho smlouvy potvrdila. Teď se už můžeme chystat na sobotní domácí premiéru proti Liberci,“ řekl v rozhovoru pro Deník Miroslav Přikryl, manažer severočeského klubu SKV Ústí nad Labem.

Díky koronavirové situaci v závěru minulé sezony se ústecký klub vyhnul baráži o udržení mezi elitou. Letos budou jeho ambice vyšší.

Odpovídá aktuální předsezonní soupiska vašim ideálním představám?

Vyjma mladého blokaře, jehož příchod se zatím realizovat nepodařilo, ano. Tuhle poslední otázku necháme otevřenou do konce roku.

Jaká bude tedy síla vašeho čerstvě okysličeného týmu?

Po návratu nahrávače Bartůňka, kterého považuji za jednoho z nejlepších v nejvyšší soutěži, udržení osy týmu a posílení na postu druhého smečaře, kde místo Srba Januzoviče bude Kanaďan Bornemann, budeme podle všeho silnější.

V čem je podle vás kanadský hráč Lars Bornemann lepší než jeho předchůdce Nebojša Januzovič?

Je stabilnější, vyrovnanější a hlavně zdravý. Jsou zde atributy, že je lepší a že nám pomůže.

Na co takhle složený tým bude tedy v nové sezoně stačit?

Chceme bojovat o play off a bojovat o body i s lepšími kluby než loni, některé favority s daleko větší kvalitou chceme překvapit. Pokusíme se najít volejbalovou skulinky, jak na body dosáhnout. My si ty ambice dáváme po přípravě.

Jaká byla?

Specifická… Výsledky nebyly objektivně vypovídající. Vzhledem k situaci jsme sehráli jen dva halové turnaji – v Karlových Varech a Liberci.

Hráči jsou čtyři dny před začátkem ligy připraveni?

Žádná tréninková omezení jsme neměli.



Po letech se na prahu přípravy měnil trenér. Místo Jakuba Salona, který přijal nabídku Beskydska z Frýdku – Místku, jste ze čtyř adeptů angažoval na post kouče akademické reprezentace a ostravské juniorky Lubomíra Vašinu. Jak se na týmu projeví jeho rukopis?

Já to vnímám tak, že tady dostal sestavu zkušených matadorů Kořínka, Kramara, Bartůňka a dneska sice mladšího, přesto už vyhraného Tibitanzla a k nim mladší kluky. Vašina práci s mladými umí. Vnímám ho jako stabilizátor, který bude umět využít zkušené hráče, kteří povedou ty mladší. Není žádný novátor, ale rutinér. Vsadili jsme na spolupráci, které věříme.

Jak sezonu ovlivní fakt, že se nebude sestupovat?

Teprve musíme koukat a časem uvidíme, jak se k tomu týmy postaví. Je otázka, zda zvolí ekonomicky úsporný režim a vsadí na mladé.

Můžete vzhledem ke všem zmiňovaným důvodům ambice vašich soupeřů vůbec odhadnout?

Špička se bude letos hodně separovat. Liberec, České Budějovice a Karlovy Vary doplní Lvi Praha. Ti hodně ekonomicky narostli a budou mířit vysoko. To jsou jasní favorité na medaile, ale odhadnout, kdo urve titul si říct tentokrát netroufnu.

Jak se těšíte na sobotní derby s libereckou Duklou?

Hodně, ale bohužel bude proces zápasu ovlivněn. Musíme dodržovat vládní nařízení. Jsou daná vnitřní omezení, dva oddělené sektory pro maximálně 500 a 500 lidí. Všechno už pohlídáme. Přesto věřím, že lidé přijdou, i když v rouškách.