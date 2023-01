S Perštejnem jste vedli 2:0, zápas měli slibně rozehraný, ale už poněkolikáté se takto slibně rozehraný duel nepodařilo dotáhnout ke třem bodům… Hodnotí se to strašně těžko… Asi jsme měli odskočit na ještě větší rozdíl, šance na to byly. Pak jsme udělali pár chyb v obraně, soupeř má ve svém kádru hráče, kteří je dokáží trestat. Opět jsme dojeli na takovou naši klasiku, což je neproměňování šancí a špatná obrana.

Na výhru čekáte od konce září, jaká je nálada v týmu? Ta deka už musí být opravdu těžká, navíc závěr sezóny se blíží…

Nálada před tímto utkáním byla dobrá, my si na Perštejn věřili a poctivě jsme se na něj připravovali. Bohužel ani to nestačilo. Teď to možná bude trochu horší i vzhledem k faktu, že Spartak byl jedním z posledních hratelnějších soupeřů, kteří nás v závěru čekají. Každopádně naděje pořád žije, porveme se o to až do konce.

Doma vás ještě čeká Liberec a Olomouc, což budou nejspíš poslední, ale důležitá stébla, kterých se můžete chytit, souhlasíte?

Jednoznačně! Nicméně ještě by to chtělo získat nějaké body i mimo tato utkání, ale bude to těžké. Potřebovali bychom, aby nám ještě hrály trochu do karet i výsledky našich přímých konkurentů.

Vám běží disciplinární trest, takže jste pouze přes megafon v kotli povzbuzoval své spoluhráče. Kdy můžete hrát?

S Perštejnem to byl poslední zápas, takže teoreticky mohu v příštím kole nastoupit.

Jste také ve vedení klubu. Jaký je to pocit, když musíte sedět pouze na tribuně a sledujete, jak soupeř pomalu obrací další utkání ve váš neprospěch a vy osobně s tím nemůžete nic udělat?

Je to nepříjemné (hořký úsměv). Člověk nemá žádnou možnost, jak to aktivně ovlivnit… (odmlčí se) To ale zkrátka ke sportu někdy patří.

Do konce základní části zbývá pět kol. Neplánujete tým do závěrečných zápasů ještě posílit?

Určitě ne. Máme tři nové kluky z velkých fotbalů, kteří do sebe ale ještě potřebují dostat trochu futsalovosti. Každopádně jsou zase silovější i fyzicky lépe připravení než mladíci z juniorky, které jsme v průběhu ročníku stavěli. Navíc máme hodně zraněných, takže bylo potřeba tým doplnit, ale nic zásadního už se do konce sezóny v tomto ohledu dít nebude.

Zmínil jste vaši mládež, ta se letos ani v jedné kategorii nedostala do vytoužených Final 4, které jste si stanovili jako cíl. Přesto dorost i junioři skončili v horních polovinách tabulky, vy osobně jste to ale bral jako neúspěch…

Já to tak vnímám, ale zároveň je to pro nás i poučení a další zkušenosti. Možná jsme vsadili i na některé špatné hráče, kteří pak v průběhu sezóny z různých důvodů skončili, ale i to nám ukázalo věci, na nichž musíme do další sezóny pracovat.

Poslední otázka se týká bratrů Zápotockých. Vydrží u vás mládežničtí reprezentanti ještě další rok?

Smlouvu mají ještě na další sezónu, ale pokud bychom sestoupili, těžko je budeme držet ve 2. lize. Není to teď ale vůbec téma, řešit se to bude až po sezóně.