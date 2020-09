Posměch od starších agresorů se na něm výrazně podepsal. Dvaadvacetiletý Šálek ještě dnes bojuje s psychikou. „Mám s tím problém. Sebevědomí mám dost dole. Podařilo se mi na tom zapracovat, ale ještě mě čeká hodně dlouhá cesta.“

Šálek vyrůstal bez kamarádů na vesnici v Knínicích na Litoměřicku. „Bydleli jsme v chalupě na samotě u lese. Ve vesnici jsem neměl žádné kamarády, jen psa. Ve třinácti mi zemřel táta, který měl rakovinu plic. Máma neměla na to, aby udržela barák, navíc o osm let starší brácha byl vysokoškolák a chtěl do města. Takže jsme se odstěhovali do Ústí,“ vypráví svůj poutavý příběh.

Po přestěhování do krajské metropole se Šálek začal věnovat sportu. „Moji strejdové, které beru jako své otce, mě přivedli k boxu. Začal jsem s nimi chodit do posilovny, hodně jsem zhubnul a pak nabral svalovinu. Nejdřív jsem začal dělat kickbox, ale mám dřevěný nohy, takže jsem začal boxovat,“ vzpomíná.

Boxerské začátky byly pro patnáctiletého Šálka pořádně těžké. „První rok mi to vůbec nešlo, jednou jsem dostal na sparingu takový bití, že jsem tam přestal půl roku chodit. Pak jsem si dal novoroční předsevzetí a od ledna 2014 jsem začal znovu chodit na tréninky. Najednou mi to začalo jít, asi jak mi to chybělo,“ směje se.

Dokonce si vybaví i svůj debut. „Bylo to oblastní kolo v Mostě. Soupeř měl odboxováno několik zápasů a já jsem vyhrál v prvním kole T.K.O,“ vypálí Šálek, který pochopil, že box je pro něj tím pravým sportem. „Následovalo mistrovství republiky kadetů do 16 let a tam jsem skončil na druhém místě. Od juniorů jsem byl v Česku jednička. Ještě jako junior jsem vyhrál i seniorský šampionát. Pak jsem šel k profíkům.“

Šálek dnes ví, že mu box změnil život. „Hodně mě to změnilo. Jsem klidný, pokorný. Dřív jsem byl janek, ze všeho jsem si dělal srandu. Byl jsem zlobivý dítě a dělal jsem kraviny. Box mi dal do života hodně, naučil mě hlavně disciplínu.“

K bývalým spolužáků, kteří ho na škole šikanovali, žádnou zášť necítí. „Jsou to moji fanoušci. Vzhledem k tomu, jak se teď mají, že jsou asociální a já jsem někdo, tak nemám potřebu jim to vracet. Stačí mi, že se mám líp než oni,“ vzkazuje vysmátý Šálek.

Talentovaný boxer má skvěle nastartovanou kariéru. Z dvanácti zápasů v profi ringu prohrál jen dva. Nejvíc ho mrzí přes rok stará porážka od Pavla Šoura v bitvě o český titul. „Z toho jsem byl hodně špatnej, podělal jsem to hlavou. Určitě bych stál o odvetu, abych mohl ukázat, že na to mám.“

Právě psychika je největší slabinou ústeckého hromotluka, kterého trénuje Lukáš Konečný. „Začal jsem na tom pracovat. Obešel jsem dost psychologů, a teď už na to mám stejný názor jako trenér, že psychiku si zlepším jen sám. Ještě to není úplně ono, ale od zápasu s Šourem na sobě vidím velký posun. Jak v technice boxování, tak hlavně v psychice. Víc nad tím přemýšlím,“ říká Šálek.

Pomohl mu sparing s bývalým světovým šampionem Yoanem Pablem Hernandezem z Kuby, který se vrátil do ringu. „Když si mě před měsícem pozvali na sparing s Hernandezem, byl jsem vystresovaný, ale zároveň jsem se těšil. Byl jsem rád za tu možnost. Po prvním sparingu jsem si říkal, že to bylo dobrý. A druhý byl ještě lepší. To mi dalo hodně sebevědomí,“ prozradil.

Znovu do akce půjde tenhle obr v pátek 25. září doma v Ústí. S Polákem Pawlem Sowikem by neměl mít problém. „Já jsem favorit, vždycky jsem favorit,“ číší z něj potřebné sebevědomí a odhodlání.

I na Šálka dopadly následky koronavirové krize, kvůli které přišel o několik zápasů a s tím spojený stálý finanční příjem. A tak musí do práce. „Po posledním zápase začnu brigádně pracovat v rodinné firmě na stavbě, ale boxovat budu dál. Chci se naučit s bagrem a do budoucna si udělat řidičák na náklaďák,“ plánuje mladý boxer.