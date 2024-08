Člen slavného boxerského klanu z Ústí nad Labem, jehož bratr Erik momentálně drží jím uvolněný pás ve střední váze, vstoupil do zápasu možná lehce pasivněji než jeho soupeř, postupně ale od Pejsara přebral iniciativu. O 10 let mladší zápasník nakonec zvítězil v očích všech tří sudí a mohl si tak připnout pás, který uvolnil Vladimír Řezníček.

Kolem krku se mu okamžitě vrhla snoubenka Anna, jíž si bude v listopadu brát. "To jsou teď moje nejbližší plány, další zápas do té doby asi nestihnu," prozradil čerstvý mistr republiky.

Vypadáte celkem vyčerpaný. Jaké jsou vaše pocity bezprostředně po zápase?

Pocity mám skvělé. Vyčerpaný sice jsem, ale myslím, že bych zvládl klidně další dvě nebo tři kola. Byl to skvělý zápas, byla to dřina, ale doopravdy mě to bavilo.

V křížové váze jste nováček a hned máte titul…

V této nové váhové kategorii boxuji první rok, před dvěma měsíci jsem měl první zápas. Je to opravdu velký skok o zhruba 10 nebo 11 kilogramů, což šlo možná vidět i na soupeři, který byl větší než já, přišlo mi to trochu jako David a Goliáš (smích). Ale zápas jsem zvládl, podle mě čistě a s přehledem. Průběh byl sice vyrovnaný ale myslím, že na body to šlo zaslouženě za mnou. Určitě jsem mohl některé věci udělat lépe, na tom musíme do příště zapracovat. Potřebuji ještě více zesílit a pak budu vyhlížet další zápasy a soupeře.

Jak je takový přesun o několik vah výš náročný?

Je to velká dřina. Jsou tu tvrdší údery, ačkoliv rychlost je podobná. Soupeři jsou těžší, jak jsem už říkal, potřebuji ještě trochu přibrat abych měl větší sílu. Rozhodně to není sranda, je to boj. Není to jako třeba v šachách, kde prohrajete a zdánlivě nic se neděje. Tady když prohrajete, tak vás bolí hlava, do které dostáváte bomby. Ale za mě to dnes bylo příjemné, užil jsem si to.

Tvrdá příprava Viktora Agateljana

Co říkáte na box pod otevřeným nebem a na spojení s organizací Redface?

Myslím že jsem už pod širákem boxoval když jsem byl malý. Podle mě byla tohle ale skvělá akce, která se povedla. Řekl bych, že dát dohromady Tohle je box a Redface byl skvělý nápad, protože to přilákalo další diváky. Dle mého jich tolik na mém zápase v Ústí ještě nikdy nebylo, takže za mě je to skvělé. Mám rád, když boxuji v Ústí a přijdou lidi, čemuž Redface pomohl.

Do areálu jste dorazil až krátce před osmou hodinou (zápas začal ve 21.30). Stihl jste sledovat i nějaká utkání před vámi?

Nekoukal jsem se. Dnes jsem studoval jiné zápasy, třeba Floyda Mayweathera a podobně. Zpětně si možná z této akce něco pustím, ale jinak jsem se snažil soustředit jen na svůj duel, takže jsem byl doma nebo v šatně.

King Viktor

King Viktor. Viktor Agateljan se stal šampionem ČR v křížové váze | Video: Deník/Daniel Brzák

Jaké máte další plány?

V listopadu mě svatba s mou snoubenkou. Budu se ženit, bude to v Arménii. To je teď můj plán. Do té doby zápas asi nestihnu, budu se teď víc soustředit na osobní život. A box? Možná spíš začátkem nového roku, ještě nechci odhalit s kým, ale je tam nějaký zajímavý plán, takže uvidíme.