„Bylo to tady rozjeté na výhru. I bez diváků Děčín v poslední chvíli vsadil vše na jednu kartu. Začal agresivně bránit, dával těžké střely a šel po útočném doskoku. Bohužel mu to vyšlo. Několikrát jsme dokázali bodově odskočit, ale soupeř vždy našel odpověď a my mu nezatloukli pověstný hřebíček do rakve,“ smutně poznamenal ústecký trenér Antonín Pištěcký.

Ústečtí hráči nenašli zbraň, jak zastavit Ondřeje Šišku, který v poslední čvrtce bodově explodoval a nakonec se stal díky 32 bodům hlavním strůjcem děčínského obratu. „Dnes nás neporazil Děčín, ale Šiška. Ondra hrál skvěle. My nenašli jediného hráče, který by ho dokázal ubránit. Nemám problém, když dá těžkou střelu přes našeho branícího hráče. Ale on dal minimálně pět košů díky velkým chybám v naší obraně, kdy si mohl krásně procvičil dvojtakty. Pak mu narostla sebedůvěra a díky tomu nás potrestal,“ zdůraznil.

Ačkoliv derby kvůli absenci diváků postrádalo tradičně výbornou kulisu na palubovce to zase bylo drama. „Nemá cenu to obcházet. Se vší úctou k Děčínu máme na papíře silnější sestavu. Tady jsme byli v roli favorita a vůbec jsme neměli připustit tak dramatickou koncovku. Je to selhání,“ přiznal Pištěcký.

Na dlouhou pauzu se rozhodně vymlouvat nechce. „To vůbec. Vymlouvat se na pauzu, nebo brzké zranění Rakočeviče není na místě. My to prostě nezvládli. Diváci tomu samozřejmě chyběli, ale jsme rádi, že se vůbec hraje. Podali nám prst, tak nemůžeme chtít celou ruku,“ dodal kouč Ústí nad Labem.

Grepl: Výkon některých hráčů mě hodně zklamal

Basketbalisté Děčína v dramatickém derby přetlačili díky skvělému závěru Ústí nad Labem a doma vydřeli těsnou výhru 88:87. Pro Válečníky byla druhá v sezóně. Děčínský kouč Tomáš Grepl ale po zápase nepůsobil spokojeným dojmem. „Spokojenost? Ne tak docela. K některým hráčům jsem byl teď v kabině docela ostřejší. Chvílemi jsme předváděli vynikající výkon, chvílemi hodně špatný. Pramenilo to ze špatné koncentrace některých hráčů. Například Kotásek, Žikla, nebo Kroutil jakoby se zápasu ani nezúčastnili. Přitom tito hráči měli převzít roli po cizincích, kteří jim tolik vadili, protože jim brali „jejich“ minuty. Nebudu hráčům vyčítat špatný výkon, ale nebudu akceptovat to, co někteří dnes předvedli. To pak můžou odejít a klidně ať přijdou jiný. Tečka,“ ostře hodnotil výhru nad regionálním rivalem.

Stejně jako v Pardubicích tak i proti ústecké Slunetě táhlo Děčín trio zkušených hráčů. „Šiška, Ježek a Pomikálek odvedli na hřišti maximum. Není náhoda, že to jsou nejstarší hráči, kteří vědí, o co jde a že se musí hrát do poslední vteřiny. Výsledek jsme otočili i díky tomu, že Ústí hodně podcenilo koncovku celého zápasu. Je pravda, že Ondra Šiška tam dal zázračné trojky. Tihle tři tvrdě pracují, i tak to u mě nemají jednoduché. Ale hráli velmi dobře,“ ocenil Grepl zkušené mazáky ve svém týmu.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav ZemanPrávě od těchto borců by se mladý děčínský tým měl učit a brát příklad. „Zase úplně nechci, aby byli nějakými mentory. Všichni tři mají stále možnosti se zlepšovat. Krásně je to vidět u Šimona. Od té doby, co jsem dostal nového asistenta, se může Ježek soustředit pouze na své výkony. Nemusí dělat rozcvičky před zápasem, na trénincích. Je vidět, že když se obrovsky soustředí na samotný zápas, hraje výborně,“ poznamenal.

Výbornou střeleckou formu má po ligovém restartu rozehrávač Ondřej Šiška, který už v Pardubicích dal 18 bodů. Ústí nasázel skvělých 32! „Ondra je kapitola sama pro sebe. Má obrovský prosto ke zlepšení. Ale podobné výkony od něj očekávám častěji. Hraje hodně fyzicky, ale postupem času to půjde logicky dolů. Samozřejmě jsem rád, jak to dnes trefoval,“ pousmál se.

Válečníci ale potřebují, aby se k děčínským lídrům postupně přidávali další a další hráči. „Pro mě je zklamání, jak někteří hráči mají velký problém s koncentrací. A opět budu jmenovat Kotáska, nebo Žiklu. Zklamali ve chvíli, kdy měli tým podržet a táhnout. Já to ale s nimi opět rozeberu a bude to dokola a dokola. Jako s malými dětmi,“ zakroutil hlavou.

Na otázku případného posílení děčínský kouč odpověděl takto: „V tuhle chvíli mám 14 hráčů, pro mě to problém není. Problémem je udržení koncentrace v zápasech, abychom byli více konkurenceschopní, než proti Ústí a nebo třeba v Pardubicích,“ dodal Grepl.