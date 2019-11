Fantastický florbalový souboj v I. lize mezi Ústím n. L. a Kladnem musel diváky bavit. Domácí tým ale i přes bleskové vedení 3:0 nakonec na Slunetě padl 5:8. „Myslím, že jsme byli vyrovnaným soupeřem,“ hodnotil trenér David Derka.

Florbal ilustrační, kam za sportem ilustrační | Foto: Sporty Ústí/Karel Dvořáček

Ve třetí minutě jste vedli 3:0, co se pak zlomilo?

Neřekl bych, že to byl přímo zlom. Chtěli jsme na soupeře nastoupit, protože v posledním utkání jsme měli velice špatný pohyb. Vyšla nám první akce, pak se na to nabalily další. To Kladno trochu zaskočilo, ale pak ukázalo svou kvalitu. Naopak my museli hýbat se sestavou vinou zranění, na to se ale nechci vymlouvat. Myslím, že i tak jsme byli po většinu zápasu vyrovnaným soupeřem.