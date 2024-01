Čeká ji životní zápas. Fabiana Bytyqi sice pás profesionální mistryně světa organizace WBC v lehké minimuší váze už čtyřikrát uhájila, v sobotu ústeckou 28letou hvězdu profesionálního ringu čeká v Berlíně obhajoba číslo pět!

A zároveň asi největší kariérní výzva. V cestě za 21 vítězstvím ji totiž bude stát o tři roky starší domácí rodačka z Augsburgu Tinna Ruprecht (12 – 1 -1).

„Bude to hodně těžký zápas. Šance na výhru jsou 50:50, vědí to obě holky. Němka sice poslední zápas s americkou reprezentantkou Seniesou Estradou prohrála, ale šla ve vyšší váhové kategorii. Němka byla do té doby neporažená, rovněž má tituly," konstatoval před bitkou drobných blondýnek bývalý mistr světa, nyní promotér a trenér Bytyqi Lukáš Konečný.

Tisková konference i setkání soupeřek už proběhlo. Němka budí respekt. "Je sice menší než Fabča, ale má zarputilý styl, je rvavá. Výhodou pro ní bude domácí prostředí, její stáj se na pořádání zápasu podílí,“ dodal Konečný.

Po mistrovství světa hokejistů do 20 let a vedle slavné dakarské rally, která právě probíhá, se jedná o další významnou sportovní událost nového kalendářního roku.

