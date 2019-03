Sklidila ovace, slova uznání i gratulace, ale nemá čas usínat na vavřínech. Příprava drobné dívky s přezdívkou Andělská pěst na dubnový galavečer Boxing live, který se uskuteční už příští týden v sobotu (6. dubna) v ústecké hale Sluneta, se kvapem blíží. A mexická soupeřka v atomové váze Maria Soledad Vargas si mlsně brousí na zelený pás zuby!

„Brzy mě čeká obhajoba pásu, jsem v plné přípravě. Čeká mě životní zápas, budu se muset poprat,“ řekla blonďatá kráska Fabiana Bytyqi z Ústí nad Labem. Její korunovace proběhla v pondělí večer v ústeckém Divadle opery a baletu. Anketu spolupořádá Deník.

Velká bitva se blíží…

Čeká mě životní zápas. Soupeřku jsem v ringu zatím na vlastní kůži nepocítila. Má zkušenosti, drží titul v Mexiku. Tam mají styl, že začnou a jedou dopředu, dokud jim síly stačí. Očekávám háky, zvedáky, pořádnou rvačku. Bude o level výš než soupeřka, kterou jsem porazila minule (pozn. red.: Britku Denise Castleovou). Očekávám živelný zápas.

Může vám tento styl vyhovovat?

Máme s trenérem Lukášem Konečným nějakou taktiku a až po 1. kole poznám, jestli to půjde nebo nepůjde. Už se stalo, že jsme během utkání měnili taktiku i čtyřikrát. Uvidíme, jak to sedne.

Říká se, že obhajoba je vždycky těžší…

Je to tak. Ten pás už mám a teď o něj musím bojovat. Musím se poprat, abych ho neztratila. Předtím jsem neměla co ztratit, teď mám.

Bude na vás tlak?

Ten je pokaždé, ale teď při obhajobě ještě větší. Ale jsem připravená. Jsem flegmouš.

Můžete si zápas i užít?

To se snažím vždy. Brácha mi říká, jdi na to a užij si to. Neřeš nic, jen ukaž, co jsi natrénovala.

Může dojít na k.o.?

U naší nízké váhy je pravděpodobnost, že to bude na body. Je to spíš taková přebíjená. Trefit můžete dobře, ale u chlapů je ta pravděpodobnost větší.

Jak probíhá příprava?

Soupeřku mám předem danou, viděla jsem videa a k tomu je taktická příprava uzpůsobená.

Řešilo se, kde zápas bude…

Tím, že jsem šampion, mám právo si vybrat kde, co jak a proč bude. Boxovat doma je obrovská motivace.

Co by následovalo v případě výhry?

Za půl roku další obhajoba.

A prohry?

Tuhle možnost si nepřipouštím. Nejdu prohrát. Čtyři roky makám, chci to ukázat.

V zimě jste byla na Filipínách…

Bylo tam setkání šampionek všech vah a bylo super se potkat se všema holkama. Jsou to obyčejné ženské, nemají nos nahoru, jsou přátelské. Dozvěděly jsme se nové věci ohledně dopingu a pravidel, zjistily, že máme i charitu. Bylo to celé hodně přínosné.