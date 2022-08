Podruhé v kariéře tak její titulový zápas skončil nerozhodně, podobně dopadl i souboj proti jiné Mexičance Maríi Soledad Vargasové v dubnu 2019 v Ústí nad Labem.



Po desátém kole jeden z rozhodčích zápas označil za nerozhodný, druhý viděl vyhrát svěřenkyni trenéra Lukáše Konečného a třetí Lópezovou Corzoovou. Výsledkem tak byla remíza, pro Češku druhá ve 21. zápase v kariéře.



„Podle mě je Fabča zklamaná a smutná – naproti tomu soupeřka spokojená a možná i překvapená. Myslím že nějak takhle by měl vypadat výkon obou aktérek souboje o pás WBC Bohužel my jsme s výsledkem, třebaže pás zůstal doma spokojeni nebyli. Musíme se na to mrknout v záznamu a třeba to pochopíme? napsal na svém facebookovém profilu trenér české šampionky Lukáš Konečný.