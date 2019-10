Unikátní akce, která u nás nemá obdoby. Poprvé v historii českého boxu se utkají o nejcennější domácí titul amatéři a profesionálové na společném republikovém šampionátu. Jenže má to kaňku – v ringu bude chybět dosud neporažená profesionální světová šampionka Fabiana Bytyqi.

Teprve třiadvacetiletá rodačka z Ústí nad Labem v profi ringu zatím nenašla přemožitelku a drží prestižní světový pás organizace WBC v nejnižší atomové váze. Start na blížícím se republikovém mistrovství v Praze ji ale vůbec netáhne.

„V mojí váze do 48 kilogramů jsou holky, které znám ze sparingu, takže nemám důvod si něco dokazovat,“ vysvětlila Andělská pěst.

Její trenér Lukáš Konečný se nechal slyšet, že by svým svěřencům konfrontaci s amatéry nedoporučoval. „Osobně to beru trochu jako risk pro profesionály, kteří jsou zvyklí na jiný počet kol,“ řekl Konečný, bývalý profesionální šampion.

Rozhodnutí neúčastnit se společného domácího šampionátu však učinila sama Bytyqi. Víc jí totiž vyhovují několikakolové zápasy u profíků. „Od amatérů jsem odcházela k profíkům kvůli systému a nemám důvod se hnát zpátky. Víc mi vyhovuje profi box,“ svěřila se Ústečanka, která má kořeny v Kosovu.

Ani nově olympijská vidina ji nepřesvědčí. „Olympiáda mě nikdy nelákala. Navíc tam není moje váha, takže bych musela jít do vyšší kategorie. Proto se ani nehlásím do olympijských kvalifikací,“ prozrazuje.

Sympatické blondýnce to mezi profesionály svědčí. Za sebou má patnáct bitev a ani jedno porážku. Jen Mexičanka Maria Soledad Vargasová dokázala s Bytyqi letos v dubnu remizovat, světový pás však Češka uhájila. Do konce roku by měla znovu vstoupit do ringu. „Vím, že se uvažuje o odvetě s Mexičankou. Jedná se o jednom zápase, ale žádné podrobnější informace nemám,“ pokrčila rameny drobounká šampionka.